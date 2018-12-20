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Концерт "Мировые хиты на электроскрипке"

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18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На Новой сцене Александринского театра пройдет праздничный концерт "Мировые хиты на электроскрипке"

28 декабря на Новой сцене Александринского театра пройдет праздничный концерт "Мировые хиты на электроскрипке" от популярного музыканта Violin Valentï
Большой концерт мировых хитов в исполнении электроскрипки пройдет на Новой сцене Александринского театра 28 декабря! Вас ждут мировые хиты в оригинальных аранжировках rock, hip-hop, soul и r&b, а также специальная новогодняя программа, подготовленная к концерту в театре.

Главный герой вечера — Violin Valentï. Его творческий проект это современный взгляд на скрипку как на актуальный и неклассический инструмент. Любимые песни и рождественское настроение в большом музыкальном шоу на Новой сцене Александринского театра — прекрасный способ провести время с удовольствием и зарядиться новогодним настроением.
Подарите себе праздничный вечер с радостной музыкой в необычном исполнении на электроскрипке!

Купить билет можно на сайте театра: https://vk.cc/8KiKrU

Количество мест ограничено!
Начало в 19:30

Адрес: наб.реки Фонтанки, 49-А

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