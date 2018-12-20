28 декабря на Новой сцене Александринского театра пройдет праздничный концерт "Мировые хиты на электроскрипке" от популярного музыканта Violin Valentï

Большой концерт мировых хитов в исполнении электроскрипки пройдет на Новой сцене Александринского театра 28 декабря! Вас ждут мировые хиты в оригинальных аранжировках rock, hip-hop, soul и r&b, а также специальная новогодняя программа, подготовленная к концерту в театре.

Главный герой вечера — Violin Valentï. Его творческий проект это современный взгляд на скрипку как на актуальный и неклассический инструмент. Любимые песни и рождественское настроение в большом музыкальном шоу на Новой сцене Александринского театра — прекрасный способ провести время с удовольствием и зарядиться новогодним настроением.

Подарите себе праздничный вечер с радостной музыкой в необычном исполнении на электроскрипке!

Купить билет можно на сайте театра: https://vk.cc/8KiKrU

Количество мест ограничено!

Начало в 19:30

Адрес: наб.реки Фонтанки, 49-А