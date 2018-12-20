7я независимая ярмарка современного искусства

22-23 декабря в Порту пройдёт «7-я независимая ярмарка современного искусства». В ярмарке примут участие более 100 петербургских современных художников, которые лично представят свои работы.

«7-я независимая ярмарка» — это альтернатива сухому коммерческому галерейному формату, во главе которой стоит группа современных художников «Север-7» совместно с широким кругом единомышленников из петербургской художественной среды.

На этот раз ярмарка будет организована в карнавальной форме «города художников»: более ста участников создадут авторские архитектурные инсталляции, в течение двух дней будут проходить перформансы, живые выступления независимых музыкантов, dj-сеты, самоорганизованные танцполы и другие художественные проекты, ориентированные на непосредственное участие зрителей. В таком формате горожане получают возможность живого общения с современными художниками вне условий «интеллектуальных барьеров», искусственно созданных системой галерей и музеев.

Место: Севкабель Порт, Кожевенная линия 40

Подробнее в группе: https://vk.com/7yarmarka