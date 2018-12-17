ента новостей

17:44
Фонд Потанина участвует в пополнении коллекции Государственного Эрмитажа
17:41
Новогодний праздник в Историческом парке на Бассейной!
13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
13:34
На КАД полность перекроют движение
10:27
В Приморском районе полицейские изъяли у местного жителя почти 900 граммов «амфетамин»
10:16
В Ленобласти на пожаре погибла пенсионерка
08:07
Квартира с 58 комнатами
07:33
Снежная неделя
23:12
Токранов и Гавриков забили финнам на «Кубке Первого Канала»
19:21
Хоккейная сборная разгромила Чехию, Кузьменко сделал дубль
17:15
На «Ленфильме» вновь пройдет конкурс сценариев дебютных кинопроектов
16:05
В Петербурге изъята и уничтожена партия украинских яблок
11:57
В национальном рейтинге востребованности инженерных вузов РФ ПГУПС занял 7 место
11:55
В Приморском районе к 2025 году появятся две новые станции метро
11:53
Водители не будут платить за парковку в выходные и праздничные дни
07:17
Он сначала отказывался
07:15
Вручение наград
22:43
Гол защитника СКА помог сборной России победить шведов
10:44
Рыба с мертвыми мухами
10:21
Сдача ламп и градусников
09:53
В Петербурге состоялся всероссийский конкурс комплексного развития речевой культуры «Слово России 2018»
09:49
В Колпинском районе задержали насильника
23:54
ЦСКА разгромил в Мадриде «Реал», но не попал в Лигу Европы
13:49
На КАД полностью перекроют два съезда
08:51
В Купчино в парадной жилого дома зарезали мужчину
08:40
Памятник Виктору Цою
07:20
Необычная акция против рэпа
07:19
Советник больше не советник
00:57
«Валенсия» обыграла «Зенит» в Еврокубке, но не всё потеряно...
11:06
Петербургский театр «ЦЕХЪ» стал победителем федерального конкурса
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Новогодний праздник в Историческом парке на Бассейной!

Новогодний праздник в Историческом парке на Бассейной!

0
15
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Исторический парк
В парке «Россия – моя история» будет представлен проект «Новогодняя мистерия»

29 декабря в 16.00 в парке «Россия – моя история» будет представлен проект «Новогодняя мистерия».

Спектакль - концерт «Щелкунчик» с песочной анимацией - необычное прочтение  известной рождественской сказки.

Посетители услышат историю Щелкунчика под аккомпанемент джазового ансамбля и вибрафона, в сопровождении песочной анимации. Любимая, знакомая всем с детства, музыка  П. И. Чайковского прозвучит в современной джазовой обработке.

Юные гости праздника получат возможность принять участие в музыкальной постановке. После спектакля каждый̆ ребенок сможет самостоятельно порисовать песком, поиграть на вибрафоне и попробовать себя в роли музыканта оркестра шумовых ударных инструментов.  

Возрастное ограничение 0+

Продолжительность спектакля 1 час

Вход на мероприятие свободный.

Адрес: ул. Бассейная, д. 32, стр.1  (ст.м. Парк Победы)

Источник: Исторический парк
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-10-2018, 11:55
Выставка «Российскому флоту – быть!»
12-10-2018, 13:24
ВЕЧЕР ПОЭТОВ в Историческом парке «Россия – моя история»
22-08-2018, 17:07
День знаний в Историческом парке «Россия – моя история»
26-07-2018, 11:41
Спектакль «Контрабас»
5-03-2018, 13:37
Балет «Щелкунчик»
16-02-2018, 12:35
Музыкально-просветительский проект «Музыка Российской Государственности»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
72
Сегодня, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
0
191
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
0
313
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
372
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
Наверх