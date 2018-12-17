Новогодний праздник в Историческом парке на Бассейной!

29 декабря в 16.00 в парке «Россия – моя история» будет представлен проект «Новогодняя мистерия».

Спектакль - концерт «Щелкунчик» с песочной анимацией - необычное прочтение известной рождественской сказки.

Посетители услышат историю Щелкунчика под аккомпанемент джазового ансамбля и вибрафона, в сопровождении песочной анимации. Любимая, знакомая всем с детства, музыка П. И. Чайковского прозвучит в современной джазовой обработке.

Юные гости праздника получат возможность принять участие в музыкальной постановке. После спектакля каждый̆ ребенок сможет самостоятельно порисовать песком, поиграть на вибрафоне и попробовать себя в роли музыканта оркестра шумовых ударных инструментов.

Возрастное ограничение 0+

Продолжительность спектакля 1 час

Вход на мероприятие свободный.

Адрес: ул. Бассейная, д. 32, стр.1 (ст.м. Парк Победы)