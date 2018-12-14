«Огниво» – новая сказка Театра «На Неве»  

В Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Татьяны Савенковой премьера – музыкально-драматический спектакль-фантазия «Огниво» по мотивам одноименной сказки Г.–Х. Андерсена. На сцене – сказочное королевство, в котором живут храбрый Солдат и старая, страшная Ведьма. Там под землей огромные волшебные собаки охраняют мешки, набитые монетами, а в величественном медном замке живут Король, Королева и их любимая дочь Принцесса. И не видать бы Солдату женитьбы на Принцессе, как своих ушей, но ему помогает добрый Сказочник, который в трудный момент передает ему волшебное огниво, исполняющее все желания. Ведь храбрость, честность и верность – качества, которые помогают преодолеть любые испытания и одержать победу. Каждый персонаж этой динамичной и весёлой постановки имеет яркую индивидуальность, чему также способствуют оригинальные костюмы, а также танцы и пластические номера, которые в Театре «На Неве» всегда великолепны – ведь в театре есть профессиональная балетная труппа.