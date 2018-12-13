В Петербурге состоялся всероссийский конкурс комплексного развития речевой культуры «Слово России 2018»

«Заговори, чтобы я тебя увидел» - знаменитая фраза Сократа актуальна во все времена. Для привлечения молодежи к социальному творчеству, популяризации ораторского искусства, русской культуры, распространения знаний о российской истории и формирования позитивного образа России в молодежной среде проводится всероссийский конкурс комплексного развития речевой культуры «Слово России 2018». В сентябре было собрано более 300 заявок от молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из более 10 городов России и 4 стран зарубежья.

Участники из Санкт-Петербурга прошли обучение у тренера по публичным выступления Марины Коваль. Иногородние участники получили видео материалы всех занятий. Обучение проводилось с 10 октября 2018 года по 15 ноября 2018 года. Занятия позволили участникам приобрести необходимые навыки для публичных выступлений.

На протяжении всего конкурса проводилось его освещение в СМИ и социальных сетях. Были охвачены такие социальные сети, как «Вконтакте», «Инстаграм», «Фейсбук», – в них регулярно публиковались новости, важная информация, также проводились викторины, публиковались интересные загадки на тему ораторского искусства, истории и культуры России; каждую неделю проводилось подведение итогов активности среди участников конкурса.

После обучения прошел отборочный этап в финал конкурса. Для участников из Санкт-Петербурга было организовано очное прослушивание. Жюри, состоящее из деятелей культуры, искусства, муниципального права, объективно оценили выступающих, и участники получили обратную связь. Иногородние участники прислали свои видео выступления на заданную тему. По итогам жюри, было отобрано 25 лучших молодых ораторов из разных городов России: Москва, Ростов, Йошкар-Ола, Киров, Самара и другие.

Финал состоялся 9 декабря в отеле «Азимут» среди членов жюри были:

Владимир Аннушкин, российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, в Институте русского языка имени А. С. Пушкина заведующий кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации, ведущий программы «Живое слово» на канале «Культура», Научная сфера — Риторика

Михаил Швецов, ректор Марийского государственного университета;

Липатова Вера Юльевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры риторики и культуры речи Московского Педагогического Государственного Университета;

Марченко Ольга Игоревна, доктор философских наук, профессор, член Совета Российской ассоциации исследователей и преподавателей риторики;

Машукова Елена Владимировна - к.ф.н, доцент кафедры истории и философии ВКА им. А. Ф. Можайского;

Коваль Марина Александровна - тренер публичных выступлений;

Блиок Андрей Андреевич - ответственный секретарь Координационного совета творческих союзов;

Бубнова Ольга Владимировна - глава Муниципального образования Муниципального округа Измайлово;

Нина Абросова – российская спортсменка, капитан команды «Nina Motorsport», депутат Муниципального образования Муниципального округа «Лиговка-Ямская»

Олег Денисенко – блоггер, публицист;

Михаил Канавцев – руководитель проекта «Территория безопасности».

По итогам конкурса победителями в трех возрастных группах стали: первое место: Дарья Кельина, Максим Лукьянов, Алина Дятлова ; второе место: Иван Сокольцов , Давид Бобров , Юлия Кашапова, третье место: Мария Ваничкина.

Специальные призы: Алина Аббасова – «За яркое выступление», Артем Кириллов – «Тема-открытие», Ксения Михайлова – «За эмоциональное выступление»;

Анастасия Ульяненкова – «Заявка на успех», Мэргэн Банзаров – «Новое поколение»;

Наталья Крупко – «Культура речи»; Дмитрий Бубнов – «Патриотизм».

Проект является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального Агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в 2018г.



