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» » Памятник Виктору Цою

Памятник Виктору Цою

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.gov.ru
Денис Четырбок предложил новое место для установки памятника Виктору Цою

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил обсудить альтернативный вариант площадки для установки памятника музыканту и поэту, лидеру группы «Кино» Виктору Цою. В качестве потенциально возможного места размещения скульптуры парламентарий называет территорию, прилегающую к бывшему кинотеатру «Орбита» (ул. Лени Голикова, д. 29). Соответствующее обращение депутат направил в адрес вице-губернатора Игоря Албина.

Как поясняет Денис Четырбок, история с появлением монумента рок-музыканту длится уже не первый год. Изначально памятник планировалось установить в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого, однако большинство местных жителей выступили против такой инициативы. Жильцы близлежащих домов опасались, что новая достопримечательность может стать не только местом паломничества творчества Виктора Цоя, но и местом, где в ночное время будут собираться шумные и нетрезвые компании.

Несмотря на недовольство горожан, в конце ноября ГАТИ всё же выдала ордер на установку памятника на данной территории. Денис Четырбок отмечает, что такое решение может стать источником возникновения очередного очага социальной напряженности. Вместе с тем парламентарий уверен, что в родном для Цоя городе памятник появиться должен, но только там, где он не станет магнитом различных конфликтных ситуаций и «красной тряпкой» для хулиганов. Депутат настаивает на том, что последнее слово в вопросе выбора площадки для установки скульптуры знаменитого музыканта должно остаться за жильцами близлежащих домов.

Помимо этого, депутат предложил присвоить имя Виктора Цоя школе искусств, которую власти Петербурга намерены разместить после реконструкции в здании бывшего кинотеатра «Орбита».

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