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» » Петербургский театр «ЦЕХЪ» стал победителем федерального конкурса

Петербургский театр «ЦЕХЪ» стал победителем федерального конкурса

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Опубликовал: NewsOnline
0
Фото:
b.radikal.ru
Петербургский театр «ЦЕХЪ» стал победителем федерального конкурса поддержки молодой режиссуры, проводимого Министерством культуры РФ.

Постановка «Шинель Гоголя» вошла в число лауреатов конкурса Министерства культуры РФ
Петербургский театр «ЦЕХЪ» стал победителем федерального конкурса поддержки молодой режиссуры, проводимого Министерством культуры РФ. Лауреатом конкурса стал спектакль «Шинель Гоголя» по пьесе петербургского драматурга Аси Волошиной в постановке Виталия Дьяченко. Премьера спектакля состоится 15 ноября 2018 г.
«Шинель Гоголя» Волошиной — пьеса сегодняшняя, но написанная с академическим подходом. Проштудированы и осмыслены и новейшие, и классические исследования повести «Шинель» в частности, и феномена Гоголя в целом и создан текст одновременно захватывающий, остросюжетный и интеллектуальный.
В раздробленный и заново сочиненный канонический текст вплетаются и голоса Шекспировских ведьм, и превращенный почти в анекдот «Медный всадник» Пушкина, и страхи и тоска авторов, для которых «Шинель» была уже чтением. А призрак Акакия, сдергивающий шинели с генералов, вырастает в призрак Революции, сметающий прекраснейший город.
«Шинель Гоголя» - пьеса сегодняшняя, но написанная с академическим подходом. Проштудированы и осмыслены и новейшие, и классические исследования этой повести и феномена Гоголя, и создан текст одновременно захватывающий, остросюжетный и интеллектуальный. Мейерхольд когда-то высказал сакраментальный тезис, что инсценировать необходимо автора в целом. Здесь предпринята именно такая попытка. Ткань пьесы соткана из гоголевских слов, Петербург бережно «собран», «сплетён» из нитей, произведений Гоголя, действие которых течёт «на брегах Невы» и уплотнён до единого космоса. Но ещё возникают образы из великих текстов именно тех классиков, которые «вышли», выросли из «Шинели», которые без «Шинели» невозможны. И без которых невозможен Петербург. Достоевский, Белый, Блок, Булгаков… они возникают не на сюжетном уровне, а на уровне мотивов, на уровне «атмосферных явлений». В итоге возникает тотальный, концентрированный «петербургский» текст, текст для театра.
О конкурсе
Цель конкурса по поддержке молодой режиссуры, проводимого Министерством культуры РФ – оказание содействия отечественным театрам в постановке новых спектаклей при участии молодых театральных режиссеров и комплектование театров новыми квалифицированными кадрами.

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