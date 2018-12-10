Выставка Дмитрия Ермолова "Море солнца в декабре"

Пока дворик у Мансарды художников засыпает пушистым снегом, а окрестные коты высоко поднимают лапы, прыгая в сугробах, в самой Мансарде расцветают летние цветы. Это художник Дмитрий Ермолов делится с нами солнечными видами Петербурга и холстами с летнего пленэра. Гроздья винограда, спелые лимоны на ветвях, пышные розы, ползущие по белой штукатурке. И, конечно, залитый солнцем Петербург, написанный в легко узнаваемой манере.

Самое важное для художника – это искренность, которую он находит в красоте. Мягкое предзакатное солнце, капли дождя на стекле и дробящиеся в них городские огни, мимолетные ощущения и все то, что не всегда можно выразить словами – вот из чего состоит живопись Ермолова. Размышляя о невесомом и ускользающем, Дмитрий выбирает предельно материальную, ощутимую технику. В каждой его картине фактура существует наравне с цветом и композицией, задает акценты и неизбежно притягивает взгляд. Возможно, благодаря этому живопись Ермолова так хорошо известна в Петербурге и привлекательна для людей с самыми разными взглядами на искусство.

Если вы вместо катков и горнолыжных склонов мечтаете о солнце над Невой и южном цветении, ждем вас на выставке «Море солнца в декабре» с 10 декабря по 9 января в Мансарде Художников.

Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 10, ежедневно с 12 до 20 часов, вход свободный.

www.art-mx.ru