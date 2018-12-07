Фестиваль дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА

С 10 декабря каждый понедельник приглашаемпенсионеров БЕСПЛАТНО посетить фестиваль!

Кроме того, на площадке фестиваля в выходные дни, 8 и 9 декабря, пройдет большая образовательная программа исостоится кинопоказ.

8 и 9 декабря всех ждут полезные и увлекательные мероприятия – мастер-классы, лекции, творческие встречи с фотографами и блогерами, а также показ уникального фильма о касатках «Черный плавник».

ПРОГРАММА

8 декабря, суббота

В 13:00 встреча с макрофотографом ВладимиромНейморовецем. Владимиром расскажет, что можно сфотографировать в шаговой доступности, если вам посчастливилось жить на окраине населённого пункта в предгорной части Краснодарского края.

В 14:00 пейзажный фотограф Сергей Карпухин расскажет о географической концепции в пейзажной фотографии.

В 15:00 приглашаем на лекцию известного подводного фотографа Михаила Коростелева, который поговорит о подводной съемке гренландских китов, экспедиции на Шантарские острова и история китобойного промысла.

В 16:30 пройдет показ уникального фильма «Черный плавник» – это проект американского режиссера ГабриэллыКоупертуэйт о содержании в неволе косаток.

В 18:00 экомама и экоблогер Анастасия Гусакова расскажет о том, как покупать ЭкоЛогично и откроет тайну, о чем нам может рассказать упаковка товаров.

В 19.30 начнется увлекательная творческая встреча с автором канала "Каждой твари по паре" Павлом Глазковым.

9 декабря, воскресенье

В 13:00 пейзажный фотограф Арсений Кашкаровприоткроет тайны северных болот.

В 14:00 на мастер-классе фотографа-анималиста Сергея Савви можно будет узнать об особенностях фотоохоты в России, Таиланде, Индонезии, Шри-Ланке, Кении, а также каких животных реально увидеть и сфотографировать в России, её заповедниках и в зарубежных национальных парках.

В 15:00 фотограф-анималист, пейзажный и макро-фотограф Сергей Кузнецов выступит с лекцией «Мир за околицей».

В 16:00 пейзажный фотограф Юрий Овчинников расскажет о разнообразных аспектах пейзажной съемки.

В 18:00 автор проекта "Неваляшка-шеринг», координатор проектов Ассоциации "РазДельный Сбор" Полина Кособокова выступит с лекцией "Это вам не игрушки: вредно детям и Планете".

Подробности о программе: http://www.wnfest.ru/

Адрес: лофт-проект Этажи, Лиговский пр., 74, 5 этаж, с 9 до 21 ч. ежедневно.

О ФЕСТИВАЛЕ

ХII международный фестиваль дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА проходит в Санкт-Петербурге с 30 ноября 2018 года по 13 января 2019 года в пространстве «Этажи».

Фестиваль ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА является официальным событием, которое проводится в рамках объявленного Организацией Объединенных Наций десятилетия сохранения биоразнообразия.

Девиз этого года: «Свобода. Творчество. Масштаб». Ключевым событием фестиваля станет большая интерактивная экспозиция работ финалистов и лауреатов международного конкурса The Golden Turtle 2018. В этом году конкурс собрал рекордное количество стран-участников: свои работы прислали более 2300 авторов из 110 стран. Авторы соревнуются в нескольких номинациях: фотография, живопись и эко-плакаты. The Golden Turtle2018 входит в ТОП-3 самых престижных международных творческих соревнований фотографов дикой природы. снимков.

В рамках фестиваля проходит персональная выставка «Хрупкость» Яна Вермеера — известного нидерландского фотографа-анималиста, члена жюри конкурса The GoldenTurtle.

ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА – международный интерактивный фестиваль дикой природы, объединяющий лучшие творческие работы фотографов, художников и дизайнеров мирового уровня о красоте и гармонии окружающего мира.ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА – это проект, дух и философия которого направлены на сохранение природы через искусство. Главная идея фестиваля – преумножить красоту и многообразие живой природы, показать бесценность этого мира и призвать всех людей быть к нему чуткими и внимательными.

История фестиваля началась 12 лет назад с выставки фотографии дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА. В 2017 году Фестиваль стал официальным событием Года экологии в России. За 12 лет в нем приняли участие более 11 000 авторов из 120 стран мира, прислав на конкурс более 100 000 работ.

Фестиваль ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА проводится под патронатом Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентство лесного хозяйства, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Правительства Бурятии.

Информация для посетителей

Международный фестиваль дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА

"Лофт проект Этажи"

Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74

Выставка работает ежедневно с 9:00 до 21:00

С 30 ноября 2018 года по 13 января 2019 года

31 декабря до 18:00

1 января с 12:00

Внимание! По понедельникам вход для пенсионеров БЕСПЛАТНЫЙ.