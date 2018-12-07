7 декабря на «Ленфильме» состоится вечер памяти режиссера Сергея Микаэляна.

В 16:00 мы покажем документальный фильм «Добрый человек из Петербурга» режиссера Анатолия Дмитриева, а затем фильм самого мастера «Звездочка моя ненаглядная». Запись на показ через Timepad (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/867627/) или по телефону: 8-911-991-25-02.

Вспомнить режиссера придут его коллеги и друзья: генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, писатель Михаил Кураев, актриса Галина Бокашевская, режиссер Вячеслав Сорокин, режиссер и историк Александр Поздняков.

Сергей Герасимович - человек удивительной судьбы. В семнадцать лет отправился добровольцем на фронт, был ранен под Ржевом, защищая Москву. Выпускник ГИТИСа 1951 года. С 1956 года его творчество неразрывно связано с киностудией «Ленфильм»: «Иду на грозу», «Принимаю бой», «Всего одна жизнь», «Расскажи мне о себе», «Гроссмейстер», «Премия», «Вдовы», «Влюблен по собственному желанию», «Рейс 222», «Сто солдат и две девушки», «Разборчивый жених», «Французский вальс», «Звездочка моя ненаглядная».

В 1963 году Сергей Микаэлян снял первый советский стереофонический фильм «Разноцветные камушки».

Сам режиссер считал, что в кино он фигура случайная, хотя без его лучших картин «Влюблен по собственному желанию», «Премия», «Вдовы» трудно представить отечественный кинематограф последней четверти ХХ века. Не случайна и главная черта всего творчества Микаэляна – обостренное чувство совести. «Таков он сам, таковы его герои, пытающиеся беспристрастно и строго судить самих себя», - говорят о режиссере его коллеги.

10 декабря в день памяти Сергея Герасимовича в 19:05 на телеканале «Санкт-Петербург» состоится премьера нового документального фильма о мастере из цикла «Ленинградское кино. Люди. Герои и легенды» - «Сергей Микаэлян. Дороги судьбы» режиссера Татьяны Чистовой. Повтор показа пройдет 11 декабря в 14:05.