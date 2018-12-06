Международная выставка "Во славу Отечества"

12 декабря в 12.00 в историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие межмузейной выставки «Во славу Отечества».

Экспозиция демонстрирует многовековую историю русского героического подвига и станет одним из ярких событий, приуроченных к памятной дате «День героев Отечества», ежегодно отмечаемой 9 декабря.

В этот памятный день мы отдаем дань памяти героическим предкам и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Экспозиция будет содержать несколько тематических разделов.

Первый раздел посвящен воинскому подвигу. Посредством исторических костюмов, фотодокументов, иллюстраций, наградной атрибутики, отражающейсистему российских знаков отличий с XVIII по XX век, будет представлена военная история нашей страны через личности героев разных сражений и эпох, в числе которых кавалеры всех четырёх степеней ордена Святого Георгия, выдающиеся прославленные полководцы, такие как генерал- фельдмаршал князь П.Х. Витгенштейн.

Второй раздел расскажет о гражданском подвиге и тех профессиях, которые значимы как в военное, так и в мирное время. Благодаря личным вещам героев, подлинным предметам и аксессуарам XХ века демонстрируется мужество, смелость и отвага таких профессий, как врач и пожарный.

Выставка представит и ряд специальных сегментов,повествующих о «Городах – Героях», детском и женском подвигах.

В рамках выставки будут организованы экскурсии, которые проведет робот-экскурсовод, воплощающий новейшие достижения робототехники. Порадует посетителей и специальная фотозона, которая будет работать в этот день.

Выставка организована совместно с УК «Музей Военного костюма», ФГБУКИ «Военно-медицинский музей» МО РФ, Пожарно- технической выставкой им. Б.И. Кончаева, ФГБУ «ЦВММ» МО РФ.

Вход на мероприятие свободный.

Адрес: ул. Бассейная, д. 32, стр.1

ст.м. Парк Победы