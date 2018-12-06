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Спектакль "Домовой" 18+

0
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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Спектакль по пьесе Фарида Нагима "Домовой"

Спектакль по пьесе Фарида Нагима "Домовой" - это история, где реальность перемешивается с выдумкой, где любовь перемешивается с эгоизмом, где "Я" перемешивается с "ТЫ". 

В этом доме всё происходит не так. Пропадающие вещи. Молоко в блюдечке. Звон колокольчика. Странный смех и исчезнувшее шампанское. Черепаха, вечно стремящаяся к океану. Раскаленное железо. Тараканы, ругающиеся из-за крошки хлеба. Снег в сентябре. 

История, где так легко запутаться. Но если есть истинная любовь, истинная мечта и вера, значит есть и спасение. Ведь это просто, как детский смех! 
Театр-студия "Возвращение"

Режиссер: Андрей Бен
Санкт-Петербург, м. Выборгская, Дом молодежи "Форпост", Большой Сампсониевский проспект, 37.

9 декабря (воскресенье) в 17.00 

Вход СВОБОДНЫЙ!

Требуется предварительная запись. Подробности на странице: https://vk.com/domovoj_vozvrashenie

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