На «Ленфильме» успешно завершилась кинопрограмма «ПЕРВЫЕ...»

В течение двух месяцев жители и гости города смогли посмотреть более 10 фильмов, каждый из которых был первым в своем роде. Показы сопровождались выставкой редких афиш, фотографий со съемочных площадок и живым музыкальным аккомпанементом.

Более 250 тысяч человек во всех регионах России включились через интернет сервисы к просмотру торжественного открытия выставки и кинопоказов, а всего по предварительным подсчетам кинопоказы и выставку посетило порядка 1300 человек.

Гости вечера увидели фильм «Понизовая вольница» - первый российский игровой, снятый первым российским продюсером Александром Дранковым и режиссером Владимиром Ромашковым на озере Разлив, близ Петербурга в 1908 году.

Вслед за первой русской лентой, показанной под живую музыку, исполненной концертмейстером Ганшиным, зрители увидели реконструкцию «съемок» первой «фильмы», которая войдет в новую игровую ленту петербургского режиссера Александра Позднякова - «Голоса в старых стенах». Специально для этого вечера, режиссер предложил стилизованные черно-белые кадры гипотетических съемок, сделанных в жанре мокьюментари. Новые эпизоды «Понизовой вольницы» перенесли зрителей на 110 лет назад на берег озера Разлив. Специально был изготовлен гранитный валун, одета массовка, найдена обворожительная персидская княжна. На экране мы увидели и Дранкова, и режиссера Ромашкова, и оператора Козловского.

В этот же вечер гости увидели первый советский фильм «Уплотнение», снятый режиссером Александром Пантелеевым в 1918 году, ровно 100 лет назад. Сценарий к картине написал народный комиссар просвещения РСФСР Анатолий Луначарский, который также снялся в небольшом камео. В этом году фильму исполнилось 100 лет.

Но изюминкой программы стал а черно-белая лента «Гимнастика на машинах» (1913). Первый документальный фильм, снятый Военно-кинематографическим отделом Скобелевского комитета, предтечей нынешнего «Ленфильма». Этот фильм был не так давно оцифрован.

Отреставрированные и оцифрованные фильмы были показаны под музыку, подобранную и блестяще исполненную ведущим концертмейстером кафедры камерного пения Санкт-Петербургской консерватории Константином Ганшиным. Каждой картине было найдено аутентичное, точно передающее жанр и эпоху музыкальное сопровождение. Гости просмотров, среди которых были представители городской администрации, творческая молодежь, зарубежные кинематографисты, наградили концертмейстера бурными и благодарными аплодисментами.

«Петербург - родина российского кинематографа. Именно здесь прошел первый публичный показ в России, здесь была создана первая государственная российская кинофабрика. Я рад объявить о начале программы «Первые…», в которой мы показываем фильмы, каждый из которых по-своему уникален: первый русский фильм «Понизовая вольница», первый советский «Уплотнение» или же первый ленфильмовский фильм-катастрофа «713-й просит посадку», - сказал на открытии генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин.

«Первые...» - это выставка и кинопоказы, посвященные первым российским и советским фильмам. Зрители и гости киноцентра «Ленфильм» получат редкую возможность увидеть на большом экране ленты, с которых начинался наш кинематограф. Некоторые киноленты долгое время считались утраченными. Стараниями историков и киноведов были возрождены подлинные, истинные раритеты. Показы сопровождаются выставкой редких афиш и фотографий со съемочных площадок.

Выставка «Первые» еще открыта для посещения до конца года в киноцентре «Ленфильм».