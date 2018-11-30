Драматический театр на Васильевском стал победителем федерального конкурса поддержки современной драматургии, проводимого Министерством культуры РФ. Лауреатом конкурса стал спектакль театра «Петербург» по пьесе драматурга Юлии Тупикиной в постановке Дениса Хусниярова.

Пьеса «Петербург» посвящена нескольким поколениям семьи коренных петербургских интеллигентов, их индивидуальным неповторимым судьбам и общей исторической судьбе великого города. Острые, ироничные диалоги, философские монологи, яркие характеры, глубокие чувства, - все это погружено в неповторимую атмосферу. Одним из главных героев пьесы становится сам город – с узнаваемыми, родными сердцу петербуржца уголками, ожившими петербургскими мифами.

Юлия Тупикина – современный драматург. Журналист по первому образованию, в 2010 окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве, позже училась сценарному мастерству у американского сценариста Нила Ландау. Пишет пьесы и сценарии, является соавтором сценария фильма Алексея Германа-мл. «Довлатов». Пьесы «Учебник дерзости», «Ба», «Офелия боится воды» и другие побеждали на конкурсах драматургии «Любимовка», «Евразия», «Свободный театр»

О конкурсе

Конкурс современной драматургии проводится Министерством культуры РФ с целью выявления наиболее талантливых произведений драматургов, содействия развитию отечественной драматургии и оказания помощи отечественным театрам в поиске и постановке новых современных пьес.



