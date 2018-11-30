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» » Драматический театр на Васильевском стал победителем федерального конкурса

Драматический театр на Васильевском стал победителем федерального конкурса

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Опубликовал: NewsOnline
0
Фото:
d.radikal.ru
Постановка «Петербург» вошла в число лауреатов конкурса Министерства культуры РФ

Драматический театр на Васильевском стал победителем федерального конкурса поддержки современной драматургии, проводимого Министерством культуры РФ. Лауреатом конкурса стал спектакль театра «Петербург» по пьесе драматурга Юлии Тупикиной в постановке Дениса Хусниярова.
Пьеса «Петербург» посвящена нескольким поколениям семьи коренных петербургских интеллигентов, их индивидуальным неповторимым судьбам и общей исторической судьбе великого города. Острые, ироничные диалоги, философские монологи, яркие характеры, глубокие чувства, - все это погружено в неповторимую атмосферу. Одним из главных героев пьесы становится сам город – с узнаваемыми, родными сердцу петербуржца уголками, ожившими петербургскими мифами.
Юлия Тупикина – современный драматург. Журналист по первому образованию, в 2010 окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве, позже училась сценарному мастерству у американского сценариста Нила Ландау. Пишет пьесы и сценарии, является соавтором сценария фильма Алексея Германа-мл. «Довлатов». Пьесы «Учебник дерзости», «Ба», «Офелия боится воды» и другие побеждали на конкурсах драматургии «Любимовка», «Евразия», «Свободный театр»
О конкурсе
Конкурс современной драматургии проводится Министерством культуры РФ с целью выявления наиболее талантливых произведений драматургов, содействия развитию отечественной драматургии и оказания помощи отечественным театрам в поиске и постановке новых современных пьес.

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