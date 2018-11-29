Фестиваль «Эстафета доброты»

4, 5 и 6 декабря в 15.00 и 17.00 в рамках Общегородского фестиваля «Эстафета доброты», приуроченного к Международному дню инвалидов, Исторический парк «Россия – моя история» проведет интерактивные экскурсии по экспозиции «Санкт-Петербург. История развития».

Экскурсоводы расскажут о том, как появился город и как он менялся на протяжении более трех столетий. Прием театральных декораций поможет погрузиться в атмосферу большого города, а предметы и инсталляции позволят, в буквальном смысле слова, прикоснуться к истории и культуре Санкт-Петербурга.

Кроме того, участники попробуют выбрать подходящий материал для строительства города, найти на 3-D карте места, связанные с судостроением в России первой четверти XVIII века, и проследить историю кораблей Балтийского флота.

Длительность программы: 1 час

Экскурсия бесплатная.

Количество мест ограничено.

Для участия в программе необходима запись по тел. 8-999-529-34-39 или по электронной почте n.efimova@myhistorypark.spb.ru

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.