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Фестиваль «Эстафета доброты»

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75
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Исторический парк «Россия-моя история» примет участие в Общегородском фестивале «Эстафета доброты»

4, 5 и 6 декабря в 15.00 и 17.00 в рамках Общегородского фестиваля «Эстафета доброты», приуроченного к Международному дню инвалидов, Исторический парк «Россия – моя история» проведет интерактивные экскурсии по экспозиции «Санкт-Петербург. История развития».

Экскурсоводы расскажут о том, как появился город и как он менялся на протяжении более трех столетий. Прием театральных декораций поможет погрузиться в атмосферу большого города, а предметы и инсталляции позволят, в буквальном смысле слова, прикоснуться к истории и культуре Санкт-Петербурга.

Кроме того, участники попробуют выбрать подходящий материал для строительства города, найти на 3-D карте места, связанные с судостроением в России первой четверти XVIII века, и проследить историю кораблей Балтийского флота.

Длительность программы: 1 час

Экскурсия бесплатная.

Количество мест ограничено.

Для участия в программе необходима запись по тел. 8-999-529-34-39 или по электронной почте n.efimova@myhistorypark.spb.ru

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Пресс-служба исторического парка "Россия - Моя история"
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