Monique Thomas и Квартет Константина Хазановича

22 ноября в Строгановском дворце с единственным концертом в Петербурге выступит знаменитая афро-американская певица Моник Тома, резидент престижных концертных залов и международных фестивалей.
Певица с мировым именем, обладательница великолепного голоса исполнит свои любимые джазовые композиции, добавив к ним черты соула и блюза. Компанию ей составят музыканты замечательного квартета пианиста и композитора Константина Хазановича со специальным гостем-саксофонистом Максимом Медведевым.
Состав:
Моник Тома (вокал)
Максим Медведев (саксофон)
Константин Хазанович (фортепьяно)
Михаил Фоминых (контрабас)
Андрей Иванов (ударные)
Начало в 18:30
Стоимость билета: 700 рублей