Monique Thomas и Квартет Константина Хазановича

22 ноября в Строгановском дворце с единственным концертом в Петербурге выступит знаменитая афро-американская певица Моник Тома, резидент престижных концертных залов и международных фестивалей.

Певица с мировым именем, обладательница великолепного голоса исполнит свои любимые джазовые композиции, добавив к ним черты соула и блюза. Компанию ей составят музыканты замечательного квартета пианиста и композитора Константина Хазановича со специальным гостем-саксофонистом Максимом Медведевым.

Состав:

Моник Тома (вокал)

Максим Медведев (саксофон)

Константин Хазанович (фортепьяно)

Михаил Фоминых (контрабас)

Андрей Иванов (ударные)

Начало в 18:30

Стоимость билета: 700 рублей