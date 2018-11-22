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Monique Thomas и Квартет Константина Хазановича

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71
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Visit Petersburg
В Строгановском дворце с единственным концертом в Петербурге выступит знаменитая афро-американская певица Моник Тома

22 ноября в Строгановском дворце с единственным концертом в Петербурге выступит знаменитая афро-американская певица Моник Тома, резидент престижных концертных залов и международных фестивалей.
Певица с мировым именем, обладательница великолепного голоса исполнит свои любимые джазовые композиции, добавив к ним черты соула и блюза. Компанию ей составят музыканты замечательного квартета пианиста и композитора Константина Хазановича со специальным гостем-саксофонистом Максимом Медведевым.

Состав:
Моник Тома (вокал)
Максим Медведев (саксофон)
Константин Хазанович (фортепьяно)
Михаил Фоминых (контрабас)
Андрей Иванов (ударные)

Начало в 18:30
Стоимость билета: 700 рублей

Источник: Visit Petersburg
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