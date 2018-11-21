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Фестиваль «Наследники традиций М. Ломоносова»

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40
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Фестиваль «Наследники традиций М. Ломоносова» в Историческом парке «Россия-моя история»

27 ноября в 15.00 в Историческом парке «Россия - моя история» состоится открытие фестиваля «Наследники традиций М. Ломоносова», приуроченного ко дню рождения великого русского ученого.

В 15.00 приглашаем всех желающих на театральную постановку, посвященную судьбе М. В. Ломоносова и традициям его времени.

Сценарий разработан режиссером Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Михаилом Черняком - российским актером кино и дубляжа, радиоведущим, Заслуженным артистом Российской Федерации, известным юным зрителям по озвучке легендарных «Смешариков». Он же выступит в роли ведущего фестиваля.

В постановку включены элементы песочного шоу, которые поведают о рождении Ломоносова, его родной деревне, воссоздадут картины её быта и природы. Рассказ дополнят иллюстрированные комиксы. На сцене прозвучат стихи и проза о Ломоносове, строки из его произведений.

Артисты театра «Малый трианон» порадуют зрителей великолепным исполнением исторических костюмированных танцев.

С 16.00 до 18.00 пройдет мастер-класс по росписи фарфора.

Участники под руководством мастеров Императорского фарфорового завода научатся расписывать тарелки, а также узнают об истории основания Императорского фарфорового завода и о технологиях росписи.

В это же время с 16.00 до 18.00 состоится мастер-класс по мозаичному искусству.

Под руководством художника-педагога из Санкт-Петербургской Государственной Художественно-Промышленной академии им. А. Л. Штиглица участники изготовят декоративные изделия из мозаики, цветного пластика, пленки и других материалов, имитирующих мозаику.

В начале мастер-класса ведущий расскажет о вкладе М.В. Ломоносова в историю развития мозаичного искусства в России.

Приглашаем на мастер-классы взрослых и детей старше 12 лет.

Запись на мастер-классы по электронной почте: n.efimova@myhistorypark.spb.ru

Вход на мероприятие свободный!

 

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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