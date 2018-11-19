Спектакль "КЛИН-ОБОЗ"

Кто во всем виноват? У нас есть два противоположных ответа на этот банальный, но сложный вопрос.

Пьеса известного драматурга Николая Коляды повествует о двух женщинах: у каждой свой мир и своя правда. Каждая по-своему понимает, что значит ЛЮБИТЬ и НЕНАВИДЕТЬ. Что влечет за собой столкновение таких контрастных людей? Могут ли люди принять и понять чужую правду, чужую боль, чужого человека? И что в конце концов такое этот КЛИН-ОБОЗ?

"Никакое слово недостаточно для того, чтобы по достоинству изобразить любовь, так как она не земного, но небесного происхождения… даже язык Ангелов не в состоянии в совершенстве исследовать её, так как она беспрерывно исходит из великого разума Божия". (Иоанн Златоуст)

Подробности: на странице спектакля "КЛИН-ОБОЗ" https://vk.com/event165841724

20 ноября в 19:00, ДМ ФОРПОСТ, Большой Сампсониевский, 37, Метро Выборгская

Вход СВОБОДНЫЙ!