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Спектакль "КЛИН-ОБОЗ"

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77
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Пьеса известного драматурга Николая Коляды

Кто во всем виноват? У нас есть два противоположных ответа на этот банальный, но сложный вопрос.

Пьеса известного драматурга Николая Коляды повествует о двух женщинах: у каждой свой мир и своя правда. Каждая по-своему понимает, что значит ЛЮБИТЬ и НЕНАВИДЕТЬ. Что влечет за собой столкновение таких контрастных людей? Могут ли люди принять и понять чужую правду, чужую боль, чужого человека? И что в конце концов такое этот КЛИН-ОБОЗ?

"Никакое слово недостаточно для того, чтобы по достоинству изобразить любовь, так как она не земного, но небесного происхождения… даже язык Ангелов не в состоянии в совершенстве исследовать её, так как она беспрерывно исходит из великого разума Божия". (Иоанн Златоуст)

Подробности: на странице спектакля "КЛИН-ОБОЗ" https://vk.com/event165841724

20 ноября в 19:00, ДМ ФОРПОСТ, Большой Сампсониевский, 37, Метро Выборгская

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