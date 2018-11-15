Петербуржцев приглашают познакомиться с культурой венского бала

20 октября в Belmond Grand Hotel Europe состоялось уникальное событие с величием и роскошью венских традиций - бал «Новая классика» . Это проект, который возрождает культуру балов в их классическом и традиционном виде.

Бал, основанный на венский традициях,- это культура отношений, общения и этикета, возможность прикоснуться к творчеству и искусству, быть в центре светского общества, обрести новые и интересные знакомства. В торжественном мероприятии каждый смог принять участие независимо от возраста и умения танцевать.

Михаил и Юлия Грибовы, организаторы бала «Новая классика»: «У нас есть огромное желание распространять и посвящать в танцевальную бальную культуру отдыха как можно большее количество людей! Нам хочется получать удовольствие от общения, наслаждаться великолепием и роскошью, уметь элегантно двигаться и пользоваться современным этикетом красоты современного Бала! В этом году специальными гостями бала стала команда организаторов и хореографов известных балов в Вене во главе с главным танцмейстером самого изысканного, красивого и самого большого бала мира - Оперного бала в Вене. - Mr. Dominic Truschner вошёл в попечительский совет и организационный комитет бала «Новая классика» , и этот факт стал честью для нас и нашего города.»

В программе бала все танцующие и не танцующие гости под руководством главного танцмейстера станцевали кадриль, фокстрот и полька. Это самые простые, классические и традиционные танцы знакомства и веселья на каждом балу. Ведущим вечера стал известный радио- и телеведущий Антон Комолов. Несмотря на хмурую погоду, у нас гостей бала было отличное настроение благодаря группе компаний Simple, которая является одним из крупнейших импортеров качественной алкогольной продукции в России.

Бал организован в партнерстве с фондом Старшие братья Старшие сестры, который является частью международной программы Big Brothers Big Sisters International, одной из самых эффективных программ индивидуального наставничества для детей, нуждающихся в поддержке.



