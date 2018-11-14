Концерт польского дуэта «Luteduo» продолжит серию мероприятий, приуроченных к 100-летию со Дня возрождения Польши.16 ноября в 19.00 в Храме Святого Станислава Анной Ковальской (барочная гитара) и Антоном Бирулей (теорба) будет представлена программа барочной музыки. Особенное сочетание этих инструментов развивалось в Европе более двух столетий назад. На звучание низких струн теорбы изящно отзывались высокие струны барочной гитары. Подобный альянс часто использовался в ансамбле для сопровождения солирующих инструментов (basso-continuo). Навыки импровизации, которыми владело большинство музыкантов, создали благодатную почву для расцвета «импровизационной» музыки: степень свободы воплощения была так велика, что исполнители становились, фактически, соавторами произведений. Работая над этой программой, музыканты старались создать атмосферу легкой импровизации, что являлось каждодневной музыкальной практикой времени эпохи Барокко!

Концерты предназначены для слушателей старше 6 лет.

Продолжительность 60 – 80 минут.

Стоимость билетов 700 руб. При бронировании в группе и репосте информации о концерте https://vk.com/orgels - скидка 50%

16 ноября 2018, пятница, 19 часов

Концерт инструментальной музыки «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ ЛЮТНИ И ГИТАРЫ»

(К 100-летию со Дня возрождения Польши)

Концерт инструментальной музыки

Я. Полак, Г. Санз, Р.де Визе, М. Маре, А. Форкре

ДУЭТ LUTEDUO: АННА КОВАЛЬСКАЯ (барочная гитара), АНТОН БИРУЛЯ (теорба)

(Польша)