ента новостей

13:55
Гусев и Хёрсли – в стартовом составе Дивизиона Боброва
13:18
Концерт польского дуэта «Luteduo»
13:06
Выставка Сергея Захаренко "Цветной геометризм"
13:04
В Ленобласти мигрант изнасиловал двух мальчиков
09:37
В Ленобласти иномарка сбила школьника
08:23
Возможен ли «умный город»?
08:02
Ремонт пришкольных стадионов
11:52
В Кудрово мужчина выстрелил в продавца магазина
11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
09:37
Спектакль «Сон об осени»
09:31
На Большеохтинском кладбище ограбили пенсионерку
09:12
Эксперты по безопасности попросили Владимира Путина создать Федеральную службу по делам несовершеннолетних
07:03
Благоустроенные объекты
06:52
Договор по мусору
23:22
Максим Карпов – герой победы СКА над «Автомобилистом»
17:25
Экскурсии и кинопоказы в особняке «Безликих»
17:22
Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
15:36
"Дворец конгрессов" представляет новогодний детский квест!
09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
08:37
Очередной инвестиционный форум
08:28
Любить искусство с детского сада - иначе будет поздно
08:26
Ленобласть планирует компенсировать родителям затраты на частные детсады
08:09
Победа на олимпиаде по астрономии
23:19
«Зенит» проиграл ЦСКА, не сумев забить
20:12
Луан, Коновалов и Комличенко – потенциальные новички «Зенита»
11:26
Депутаты Петербурга предлагают оградить детей от взрослой рекламы
11:21
Общественники взяли на контроль ситуацию с дорогой в Мурино
11:01
В Петербурге закроется региональная «Вахта Памяти-2018»
10:16
Грандиозное шоу «ROCK + OPERA»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Концерт польского дуэта «Luteduo»

Концерт польского дуэта «Luteduo»

0
57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Концерт инструментальной музыки «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ ЛЮТНИ И ГИТАРЫ»

Концерт польского дуэта «Luteduo» продолжит серию мероприятий, приуроченных к 100-летию со Дня возрождения Польши.16 ноября в 19.00 в Храме Святого Станислава Анной Ковальской (барочная гитара) и Антоном Бирулей (теорба) будет представлена программа барочной музыки. Особенное сочетание этих инструментов развивалось в Европе более двух столетий назад. На звучание низких струн теорбы изящно отзывались высокие струны барочной гитары. Подобный альянс часто использовался в ансамбле для сопровождения солирующих инструментов (basso-continuo). Навыки импровизации, которыми владело большинство музыкантов, создали благодатную почву для расцвета «импровизационной» музыки: степень свободы воплощения была так велика, что исполнители становились, фактически, соавторами произведений. Работая над этой программой, музыканты старались создать атмосферу легкой импровизации, что являлось каждодневной музыкальной практикой времени эпохи Барокко!

Концерты предназначены для слушателей старше 6 лет.
Продолжительность 60 – 80 минут.
Стоимость билетов 700 руб. При бронировании в группе и репосте информации о концерте https://vk.com/orgels - скидка 50%

16 ноября 2018, пятница, 19 часов
Концерт инструментальной музыки «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ ЛЮТНИ И ГИТАРЫ»
(К 100-летию со Дня возрождения Польши)
Концерт инструментальной музыки
Я. Полак, Г. Санз, Р.де Визе, М. Маре, А. Форкре
ДУЭТ LUTEDUO: АННА КОВАЛЬСКАЯ (барочная гитара), АНТОН БИРУЛЯ (теорба)
(Польша)

Источник: vk.com/orgels
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

31-10-2018, 10:56
Концерт камерной музыки для мандолины «РАЗУМ и ЭМОЦИИ»
25-10-2018, 20:03
Концерт французской музыки для дуэта мандолины и гитары
24-10-2018, 17:19
Концерт Карстена Вибуша в Храме Святого Станислава
18-01-2018, 19:41
Во «Двореце конгрессов» состоится «Крещенский Концерт»
6-09-2015, 10:09
Петербург отпраздновал День Русской музыки
10-03-2013, 13:51
Концерт мантр и песнопений — Шиваратри от дуэта «Джей Ра» и Ирины Михайловой

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
131
Вчера, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
180
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
0
164
12-11-2018, 09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
0
172
9-11-2018, 09:46
В Ленобласти пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку
Наверх