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» » Выставка Сергея Захаренко "Цветной геометризм"

Выставка Сергея Захаренко "Цветной геометризм"

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61
Опубликовал: Artmansarda
0
Фото:
art-mx.ru
С 16 ноября по 15 декабря в галерее "Мансарда Художников" пройдет выставка петербургского художника Сергея Захаренко "Цветной геометризм"

16 октября в Мансарде Художников открывается выставка Сергея Захаренко «Цветной геометризм». Захаренко больше 20 лет занимался дизайном интерьеров и с 1998 года является членом Союза художников в секции графики, но для выставки в Мансарде художник подготовил яркие живописные абстракции, которыми он увлечен в последнее время. Сам Сергей говорит об этом увлечении как о своего рода интеллектуальной игре. Создание орнаментов, компоновка геометрических форм, поиск цветовых соотношений – все это занимает ум художника, разрабатывающего свой художественный язык.
Свой жанр Захаренко обозначает как «декоративный кубизм» и считает, что создавать абстракции может быть сложнее, чем писать с натуры. При кажущейся свободе художественного выражения, за хорошей абстракцией стоит продуманный метод, позволяющий создать композицию с чистого листа, в то время как натура все же дает художнику подсказки и точку отсчета. Для Захаренко, относящего себя не к иррациональным «выдумщикам», а к последовательным «мыслителям», эксперименты с геометрическими формами кажутся очень любопытными.
При этом нельзя сказать, что Сергей Захаренко – художник холодный и рассудочный. На вопрос, почему он занимается живописью, он отвечает своим вопросом: «А почему люди дышат?». Он не может не работать над очередной картиной, это естественная часть его жизни. Сергей не терпит рутины и занимается только тем, что его действительно радует, поэтому особенно приятно рассматривать его картины – они написаны по-настоящему увлеченным человеком.
Выставка продлится до 15 декабря 2018 года, ул. Большая Пушкарская, д. 10, ежедневно с 12 до 20 часов. Вход свободный.
Выставка Сергея Захаренко "Цветной геометризм"Выставка Сергея Захаренко "Цветной геометризм"

Источник: Мансарда Художников
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