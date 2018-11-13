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Спектакль «Сон об осени»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
lensov-theatre.spb.ru
На Большой Сцене Театра им. Ленсовета покажут спектакль «Сон об осени»

С 11 сентября на Большой Сцене Театра  им. Ленсовета зрителям будет показан спектакль «Сон об осени».
Спектакль участвовал в программах XXVI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» (Санкт-Петербург, 2016), фестиваля «Сезон Станиславского. Летний фестиваль губернских театров» (Москва, 2017), Первого российского фестиваля Юна Фоссе (Москва – Санкт-Петербург, 2018).

Почти неизвестный в России, наследник великих скандинавских драматургов Генрика Ибсена и Августа Стриндберга, в родной Норвегии Юн Фоссе давно стал живым классиком и национальной гордостью. Пьеса "Сон об осени" - одно из его важнейших высказываний о Человеке. Встречаются Он и Она, всю жизнь любившие друг друга, но не сумевшие соединиться. Но Она – по-прежнему одна, а у Него за спиной шлейф из жены, детей, родителей. Замкнутый круг, по которому мы все бесконечно бежим в поисках счастья и смысла жизни: кому-то больше везет, и он успевает на миг прикоснуться к заветной мечте, кто-то тянется в хвосте, продолжая бороться прежде всего с самим собой, а некоторые просто идут и идут по кругу по инерции. Но на финише мы все равны в своем одиночестве.

Мировидение норвежского драматурга для Юрия Бутусова оказалось близким, родственным. Практически сверстники (Юн Фоссе старше российского режиссера всего на пару лет), они оба воспринимают человеческую жизнь как ритуальный танец, где тебя ведет мелодия, которую ты не в силах прервать. Оба слышат шепот хаоса за спиной.

Спектакль-стихотворение завораживает ритмом и рифмами, оглушительной свободой актерского существования, строгой авторской мыслью, сжатой пружиной чувств и тайной связью с собственным жизненным опытом

Юрий Бутусов говорит об этой пьесе так: "Это история о "НЕПРИВЫКАНИИ К ЖИЗНИ". Об отсутствии возраста. О смысле человеческой жизни как ожидании чуда... О вечном ожидании красоты... Пьеса об ожидании... СЧАСТЬЯ".

Режиссёр — Юрий Бутусов
Художник — Александр Шишкин
Композитор — Фаустас Латенас
Художник по свету — Александр Сиваев
Балетмейстер — Николай Реутов
Ведут спектакль — Людмила Басова, Евгения Петрова, Юлия Смелкина

Действующие лица и исполнители:
Мужчина — Виталий Куликов
Женщина — Ольга Муравицкая
Мать Лаура — Пицхелаури
Мужчина в молодости, Отец, Сын — Сергей Волков

Перевод с норвежского — Вера Дьяконова

Начало спектакля в 19:00.
Продолжительность — 1 час 50 минут без антракта.

Стоимость билетов — 360-2000 рублей.

Ограничение по возрасту: 18+

Источник: Visit Petersburg
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