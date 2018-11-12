Экскурсии и кинопоказы в особняке «Безликих»

9 ноября иммерсивное шоу «Безликие» отметило год со дня премьеры. Создатели шоу приготовили по этому случаю особенный подарок - в особняке на Дворцовой наб., 20 запустили цикл интерактивных экскурсий, каждая из которых завершается кинопоказом фильма талантливого режиссёра Ильи Funkformer о создании «Безликих». Помимо этого, в первый раз за историю существования «Безликих», гости смогут сфотографироваться с актёрами в интерьерах особняка.

Цикл экскурсии по таинственному особняку стартовал 10 ноября. По словам создателей шоу, это гораздо больше, чем путешествие по городу Безликих. Участники проекта делятся на несколько групп, у каждой из которых будет свой проводник в мир Безликих. Актёры не только сопровождают гостей на протяжении всей прогулки, но и становятся своеобразным камертоном, настраивающим гостей на погружение в тайны города.

Эпилогом экскурсий станет показ авторского документального фильма о процессе создания иммерсивного шоу «Безликие», снятого режиссёром, продюсером и клипмейкером Ильёй Funkformer.

Какие сложности ждали режиссеров в создании шоу, где зритель — полноправный участник процесса? Почему проработке хореографии команда посвятила большую часть репетиций? Что привело к решению создать три развязки шоу? Эти вопросы остались бы лишь в интервью создателей шоу городским медиа, не будь десятков часов материалов с места действия, с креативных сессий и дебютных показов первого сезона. Чем масштабнее проект, тем интереснее закулисье. Это фильм о воплощении идей в жизнь, о «Безликих» в лицах, о философии проекта. Показы фильмов будут проходить прямо внутри театра. Ритуальная комната превратится в домашний кинотеатр, где гостям предоставят попкорн и мягкие диваны для удобного просмотра фильма.

Итогами года работы проекта стали 122 показа, премьеры двух сезонов, признание городских СМИ, премия лучшего спектакля 2017 года по версии портала KudaGo и более 19 000 гостей, оценивших шоу. На сегодняшний день «Безликие» — это целый мир, соединяющий свободу мысли, искусство и мастерство международной команды создателей.

19 000 зрителей — это 19 000 неповторимых трактовок одной истории. Сколько бы сезонов ни ожидало «Безликих», главным элементом шоу неизменно остаются сами зрители. Иммерсивный жанр, как ни один другой, раскрывается и обретает смысл в глазах смотрящего.

«Безликие» — самое масштабное иммерсивное шоу Европы, проходящее в стенах особняка на Дворцовой набережной, 20. Это сочетание десятков характеров и сюжетных линий, сложных технических решений, аутентичной атмосферы начала XX века, но главное — эффекта присутствия и погружения в жизнь портового города, полного тайн и страстей.

Продолжительность экскурсии: 2 часа.

Стоимость билета на экскурсию и показ фильма 2000р.

Узнать расписание и приобрести билет можно на официальном сайте http://bezlikie.show