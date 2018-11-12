"Дворец конгрессов" представляет новогодний детский квест!

В преддверии Нового, 2019 года в Константиновском дворце состоится очередной саммит — встреча на высшем уровне, но в этот раз его участниками можете стать вы!

С 1 декабря 2018 г. дети, а также их родители смогут принять участие в интерактивной экскурсии, которая расскажет о традициях встречи Нового года в разных странах мира: Финляндии и Швеции, Германии и Италии, Индии и Японии. Вас ждут волшебные персонажи, магические предметы и памятные сувениры.

Квест-игра, предназначенная для школьников младшего и среднего возраста, проходит в парадных залах и гостиных Константиновского дворца.

Количество участников: до 12 человек

Стоимость: 5. 400 - 1 группа

Продолжительность: 1 час 30 минут

По желанию возможна организация питания.

Прием заявок: http://www.konstantinpalace.ru/