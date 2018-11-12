Любить искусство с детского сада - иначе будет поздно

Именно в дошкольный период происходит формирование личности ребенка, он активно познает окружающий мир, осваивает новые сферы жизни общества, включается в образовательный процесс. В этом возрасте очень важно развивать речь, органы чувств, кругозор, двигательные и в том числе эстетические навыки. Для развития последних необходима изобразительная деятельность. Искусство оказывает огромное влияние на ребенка, развивает его творческие способности и креативность, учит мыслить неординарно, формирует адекватную положительную самооценку и повышает уверенность в себе. Необязательно растить из малыша художника или архитектора, знакомясь с миром искусства, ребенок учится интерпретировать свои чувства и эмоции в словесную или образную форму.



“Развитие чувства прекрасного, эстетического отношения к окружающему миру происходит во время социализации ребенка в детском саду, где дети учатся выражать в рисунках, лепке и в аппликациях созданные ими образы, чувства и эмоции, свое представление об окружающем мире. - - рассказывает Наталья Фесенко, создатель сети петербургских детских садов билингвального развития CDF БiLiNГViK.- Поэтому важно чтобы программа детского сада была насыщена творческими элементами, чтобы с ребенком занимались творческие преподаватели, искренне любящие искусство. Сегодня существует масса различных направлений работы с детьми: танцы, рисование, вокал, гимнастика, ритмика, театральное искусство, и иностранные языки”

Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только воспитывает характер ребёнка, но и способствует развитию воображения и фантазии. Чтобы сделать искусство частью жизни ребенка, не забывайте и о создании соответствующей атмосферы дома.Создайте рабочее место, где будут храниться необходимые материалы для творческой деятельности: карандаши, краски, кисти, альбомы, все необходимое для аппликации и лепки. Из готовых работ ребенка можно собрать мини-выставку: прикрепить рисунки и поделки на магнитную доску, стену, дверь и периодически их менять и обновлять.Интересной привычкой станет создание домашних концертов, постановок и спектаклей. Это сближает семью и развивает креативность. Для получения вдохновения можно в качестве проведения досуга выбрать посещение театров, музеев, кино и выставок.