Грандиозное шоу «ROCK + OPERA»

Бытует мнение, что рок-музыка - это реинкарнация академической классики. Если так, то 9 ноября в клубе A2 лицом к лицу встретятся оба воплощения: рок-проект Orion, несущий знамя неоклассического рока, и солисты ведущих оперных театров Петербурга преподнесут нам уникальную программу «ROCK + OPERA».

Помимо уникального авторского материала, исполняемого как сольно, так и с оперными певцами, в концерте прозвучат и знаменитые оперные арии, которые будут воспроизведены в рок-интерпретации. Соединение красоты и изящества классики с мощью рока окрасит музыку в яркие мистические тона и позволит раскрыть оба музыкальных стиля с ранее неизведанной стороны.

Для показа был выбран, пожалуй, лучший концертный клуб Петербурга А2 Green Concert - и это неспроста. Рокеры давно освоили большие площадки, а вот увидеть оперных вокалистов в антураже рок-клуба - настоящая сенсация!

Начало в 20:00, 9 ноября

Стоимость билетов — от 900 рублей

Ограничение по возрасту — 12+