6 ноября на сцене Эрмитажного Театра труппа Санкт-Петербургского театра «Русский балет» представит балет «Лебединое озеро».
Лебединое озеро - самая известная в мире балетная постановка. И музыка, и хореография этого балета уже на протяжении долгого времени считаются общепризнанными шедеврами, одним из ярчайших достижений русской культуры. А Белый Лебедь навсегда останется символом Русского балета, символом его красоты и величия.
Балет проходит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра.
Музыка: Пётр Ильич Чайковский
Хореография: Мариус Петипа, Лев Иванов (1895 г.)
Либретто: Владимир Бегичев, Василий Гельцер.
Продолжительность – 02:30, 2 антракта
Стоимость – 3500–8000 рублей
Ограничение по возрасту – 0+