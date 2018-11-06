6 ноября на сцене Эрмитажного Театра труппа Санкт-Петербургского театра «Русский балет» представит балет «Лебединое озеро».

Лебединое озеро - самая известная в мире балетная постановка. И музыка, и хореография этого балета уже на протяжении долгого времени считаются общепризнанными шедеврами, одним из ярчайших достижений русской культуры. А Белый Лебедь навсегда останется символом Русского балета, символом его красоты и величия.

Балет проходит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра.

Музыка: Пётр Ильич Чайковский

Хореография: Мариус Петипа, Лев Иванов (1895 г.)

Либретто: Владимир Бегичев, Василий Гельцер.

Продолжительность – 02:30, 2 антракта

Стоимость – 3500–8000 рублей

Ограничение по возрасту – 0+