Алексей Титков: взгляд сквозь призму ролей

Сегодня, 4 ноября, артист ТЮЗа им. А.А. Брянцева Алексей Титков отмечает юбилей. Элегантный, обладающий отличным чувством меры, умеющий работать со словом и философствовать на сцене, артист служит в театре со студенческих лет. За 26 лет работы в ТЮЗе Алексей Титков сыграл более 50 ролей, среди которых: Стредлейтер («Над пропастью во ржи»), Балда («Сказки Пушкина»), Алексей («Учитель ритмики»), Титий («Титий Безупречный»). Сценические образы Алексея Титкова – яркие частицы калейдоскопа личности артиста. Алексей Титков играет как в детских спектаклях, так и во взрослых, с одинаковой любовью относясь к зрителям разных поколений. В премьерном спектакле «Бедная Лиза» Марка Розовского артист исполняет роль рассказчика Леонида, а в спектакле «Алые паруса» Сусанны Цирюк репетирует роль отца Ассоль.Алексей Титков часто гастролирует. Он размышляет: «Я очень люблю гастроли, они заряжают энергией. Когда мы играем спектакли на родной сцене, особенно долгое время, восприятие стирается. Когда ты приезжаешь в любой другой город, необязательно европейский, там возникает совершенно другая зрительская реакция. Ты начинаешь ее анализировать, и тебе по-актерски это очень помогает. Без гастролей спектакль не будет жить долго – обязательно нужна подпитка, чтобы возникло новое дыхание. К тому же, гастроли – это всегда проверка, живой ли спектакль или нет».В культовом спектакле «Конек-Горбунок» артист играет одного из братьев Ивана - Данилу. Умение работать в команде и быть на одной волне со своими партнёрами – прекрасное качество артиста, которое проявляется во всех спектаклях. Трусливый, жадный на деньги и почести, хитрый и завистливый брат обманывает Ивана. Он обаятелен в своей нелепости и смешон в своей жадности: артист играет легко и самозабвенно, с большим юмором и уважением относясь к своей роли и сказке Ершова.В спектакле «Волшебник Изумрудного города» Евгения Зимина Алексей Титков исполняет роль добродушного и сердечного Страшилы, готового пожертвовать собой во имя друзей. Артист балансирует между сказкой и трагедией: его персонаж, несмотря на свою нелепость, - идеалист, лелеющий страстную мечту. Артист смело импровизирует и делится с детьми добром и теплом, при этом уча анализировать жизнь.На Большой сцене артист занят и в других спектаклях, ориентированных на более взрослое поколение. В спектакле «Отцы и дети» Георгия Цхвиравы артист играет Павла Петровича Кирсанова, холодного и надменного человека, хранящего тайну. Он язвит, вызывает на дуэли, настаивает на своем и живет согласно своим принципам. Герой – настоящий антагонист Базарова, уперто стоящий на своем. Постепенно, его сердце оттаивает, и он начинает раскрываться, благодаря величайшей силе любви. Артисту удается передать любовный трепет, испытываемый уже зрелым человеком, и нарисовать в красках все перипетии судьбы этого загадочного человека.В спектакле «Доходное место» Дмитрия Астрахана Алексей Титков играет Досужева – потерянного в жизни человека, который пошел на уступку со своей совестью. Но он не переносит своего образа жизни и становится завсегдатаем трактира. Важно заметить, что Алексей Титков играет не только трагедийного персонажа: он своеобразный демон-искуситель, зловещий провокатор для чистых сердцем молодых людей. Грани личности героя размыты, и артист представляет всю противоречивость человеческой души.В спектакле «Бешеные деньги» Александра Кузина артист исполняет роль Саввы Василькова. Он – не такой, как все, этакий Лопахин, настойчиво идущий к своей цели. Что очень важно, артист играет не столько социальный статус человека, сколько духовную незрелость. Влюбившийся в первую столичную красавицу, он неразумно летит на пламя огня. Неиссякаемая вера в рационализм и силу мысли убеждают героя, что благодаря его воспитанию жена перестанет вести порочный и легкомысленный образ жизни. Артист исполняет роль умного и расчётливого прагматика, которого меняет любовь. Но он - личность цельная, поэтому не приемлет лжи и не готов идти на подлость. Благодаря создаваемому Алексеем Титковым образу, зрители понимают, что душевные качества человека намного важнее его статуса, и только благодаря силе любви и правды можно достигнуть цели.В «Маленьких трагедиях» Руслана Кудашова Алексей Титков воплощает образ Герцога из «Скупого рыцаря». Он - эстет и эгоист, находящий некое удовольствие в ссоре Барона с сыном. В этой причте артисту удается достичь яркого художественного рисунка и выйти на серьезный разговор с публикой. Нарочито-пафосно он произносит: «Ужасный век, ужасные сердца…», отправляя это обвинение в зрительный зал. Артист рисует образ безжалостного и высокомерного правителя, для которого человек ничего не значит. Очень социально-острое и актуальное высказывание.В замечательном спектакле Артема Устинова «Зима, когда я вырос», артист играет Учителя, одного из представителей мира взрослых. Он – бывший вояка, человек, которого сформировала война. Он не терпит никаких возражений и привык быстро принимать решения. Алексей Титков ювелирно вырисовывает небольшую роль, наполняя образ долей юмора и светлой грусти.На Малой сцене театра артист играет в спектакле «Человек в футляре» Георгия Васильева. Исповедальный тон истории постепенно становится более насыщенным и ироническим. Коваленко в исполнении Алексея Титкова – прямой и напористый человек. Он с неиссякаемой ненавистью относится к Беликову: для него «паук» является представителем другой расы, который не может быть рядом с его цветущей и прекрасной сестрой. Алексей Титков показывает, как в одном человеке могут сочетаться столь противоречивые качества, такие как добродушие и жёсткая твердолобость.В премьерном спектакле «Бедная Лиза» Марка Розовского у Алексея Титкова большая и насыщенная роль: он играет рассказчика Леонида, от лица которого ведётся повествование. Алексей Титков - демиург истории, позволяющий увидеть повесть Карамзина в объеме и красоте. М.Г. Розовский замечает: «Алексей Титков играет роль Леонида, который ведет спектакль. У Алексея русское нутро, в нем есть мудрость и культура, он очень любит и знает русскую историю. На нем лежит огромная нагрузка – у Ведущего тонны текста, но Алексей все делает на высшем уровне». В его монологах – трепетная нежность к Лизе, жалость к матери, ирония над Эрастом и, пожалуй, над самим собой.Алексей Титков – архитектор своих ролей, умело созидающий самобытный и многогранный образ каждого героя. Он тонко выстраивает психологию персонажа, чувствует историческую эпоху и точно выполняет любую режиссёрскую задачу. Его сценические образы – зеркало личности артиста, всегда упорно движущегося к цели. Сегодня артист будет играть спектакль «Бешеные деньги» и в очередной раз делиться со зрителями своей творческой энергией и пониманием жизни. Пожелаем прекрасного спектакля и новых, удивительных ролей!