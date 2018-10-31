Библиотека РГПУ им. А. И. Герцена получила в дар книгу о тренере Путина

30 октября в РГПУ им. А.И. Герцена состоялась торжественная церемония передачи книги «Анатолий Рахлин. Тренер» в фонды Фундаментальной библиотеки университета.

Книга Михаила Рахлина «Анатолий Рахлин. Тренер» была издана к 80-летию со дня рождения заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры РФ, выпускника ЛГПИ им. А.И. Герцена Анатолия Соломоновича Рахлина (1938-2013). Издание является документальной историей, написанной по воспоминаниям людей, хорошо знавших Анатолия Рахлина: его родных, учеников, близких друзей. Эта книга об истории и традициях ленинградского дзюдо на основе биографии конкретного человека, которого смело можно назвать одним из основоположников советской школы этого вида единоборства. Биография дополнена документами, фотографиями и письмами из архивов семьи Рахлиных, российских информационных агентств и пресс-службы Президента РФ. Начинается книга со вступительной статьи Президента России Владимира Путина — воспитанника Анатолия Рахлина.

По словам ректора РГПУ им. А.И. Герцена Сергея Игоревича Богданова, встреча является исторической и заставляет вспомнить о главной миссии университета. «Человек, посвятивший себя профессии тренера, является педагогом в самом высоком смысле. Он творец людей, общества, мира, в котором мы существуем. Анатолий Соломонович был очень талантливым тренером, замечательным человеком и ярким педагогом. Достижениями его учеников мы гордимся до сих пор», — отметил в приветственном слове Сергей Игоревич.

О том, как зародилась идея книги, рассказал ее автор, сын Анатолия Рахлина, заслуженный тренер России Михаил Рахлин. «Отец жил работой, жил для людей. После его ухода остался большой архив, много ценной информации. Сложить это все на полку, в стол, в чемодан и забыть было бы неверно. Работа над рукописью продолжалась в течение двух лет. Сегодня у вас есть возможность оценить результат этой работы», — подчеркнул Михаил Анатольевич. Журналист и автор концепции издания Юрий Светов поделился с гостями церемонии подробностями работы над книгой. «Мы с Михаилом Анатольевичем долгое время собирали открытки и письма воспитанников Анатолия Соломоновича. Они передают вкус времени, им посвящена отдельная глава. Мы усвоили хороший урок: нужно хранить воспоминания своей семьи. В книге также есть урок и для педагогов. Уже в студенчестве Анатолий Соломонович знал, чего хочет от жизни, занимался любимым делом. Поэтому хочется пожелать будущим педагогам замечать в своих учениках талант, способствовать его развитию», — подчеркнул Юрий Ильич.

Как отметила ди⁠ректор Фундаментальной библиотеки им. императрицы Марии Федоровны Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова, книга «Анатолий Рахлин. Тренер», безусловно, займет достойное место в собрании библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена. «Издание будет служить не только мемориальной ценностью. Каждый ознакомившийся с ним поймет, что это честная книга о честной жизни. Когда отдаешь душу детям, направляя их в будущее, не всегда задумываешься о том, как это реализуется. Благодаря данной книге, мы сейчас являемся свидетелями того, как подобная самоотдача реализовалась», — сказала Н.Н. Квелидзе-Кузнецова.



Своими воспоминаниями о работе с Анатолием Рахлиным поделился заслуженный мастер боевых искусств (РСБИ) Демид Александрович Момот. «Я бы хотел поздравить Михаила Анатольевича и Юрия Ильича, они проделали колоссальный труд в подготовке книги. Уже в то время, когда мы работали с Анатолием Соломоновичем, мы понимали, какую важную роль в формировании человека играет воспитание. Я считаю правильным, когда в образовательном учреждении происходит возрождение традиций, как в РГПУ им. А.И. Герцена. Хочу пожелать присутствующим здесь коллегам и студентам не потерять связь со своей Родиной. Вы занимаетесь важным делом, об этом нужно помнить», — сказал Д.А. Момот.

Педагогический талант Анатолия Рахлина в своем выступлении отметил ди⁠ректор института физической культуры и спорта РГПУ им. А.И. Герцена Юрий Яковлевич Лобанов: «Тот путь, который прошел как тренер Анатолий Рахлин, — это путь истинного педагога. Таким и должен быть наш выпускник. Анатолий Соломонович является примером для подражания».

Ведущим торжественного мероприятия стал начальник управления по связям с общественностью Андрей Владимирович Тумалев. Творческим подарком для гостей церемонии стали вокальные выступления заслуженной артистки России, художественного руководителя Центра эстрадного вокала и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена Светланы Юрасовой и выпускника Герценовского университета, лауреата международных конкурсов Тигрия Бажакина.

Презентация книги состоялась в мае этого года на Международном Книжном салоне в Санкт-Петербурге и в пресс-центре ТАСС. Сегодня, 30 октября, издание также будет представлено в Книжной лавке писателей (Невский пр., 60).

«В основе всего — «школа», которая предполагает также процесс воспитания личности, дисциплину, труд, что, в конце концов, должно вылиться в осознанную самостоятельность, а это привести к результату», — писал в своих дневниковых записях Анатолий Рахлин. За полвека своей тренерской деятельности он подготовил более 100 мастеров спорта, трех мастеров спорта международного класса. Многие из его воспитанников состоялись не только в спорте, но и в политике, науке, бизнесе, среди них — Президент России Владимир Путин.

Текст и фото: Снежана Мажекенова, Юлия Ильенко