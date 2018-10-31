В Доме-музее Ф. И. Шаляпина пройдёт уникальный концерт музыки динамичного Ренессанса и вдохновенного Барокко. Музыканты трио «Фейерверк» исполнят мелодии, которые сопровождали великих правителей Западной Европы. Приглашаем насладиться атмосферой величия и красоты.

Адрес: Музей-квартира Федора Шаляпина (Графтио 2Б)

31 октября, среда, 19.00

Концерт камерной музыки для мандолины «РАЗУМ и ЭМОЦИИ».

Музыка Ренессанса и Барокко

Трио мандолин «Фейерверк»:

Алина МУХАМАТУЛЛИНА (мандолина)

Татьяна ШЕИНА (мандола)

Никита ЯКОВЛЕВ (мандочелло)