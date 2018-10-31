Чистое звучание нот любви

Театр юного зрителя имени А.А. Брянцева ознаменовал 97 театральный сезон яркой премьерой – мюзиклом «Бедная Лиза» Марка Розовского. Спектакль посвящен Г.А. Товстоногову: в 1973 году на сцене БДТ одноименный мюзикл прозвучал впервые. Как воспримется эта история сейчас? Марк Розовский ставит интересный эксперимент над современным зрителем, ведь повесть Николая Карамзина - квинтэссенция чистоты и одухотворённости. Будет ли она близка подростку, вызовет ли эмоции у взрослого человека?Сценография рисует паутину страстей, в которую неосознанно попадают персонажи. Жизнь – сложна и запутана, ее узоры настолько хитросплетены, что найти верный путь довольно непросто. Режиссер размышляет о том, как молодые люди учатся ориентироваться в мире, на своем опыте понимать, что такое добро и зло, любовь и предательство, чистота и порок.Замечательные стихи Юрия Ряшенцева, которые легли в музыкально-драматическую основу спектакля, рисуют чудесные сценические образы, раскрывают глубину характеров персонажей. В то же время, они выполняют функцию авторского слова, транслирующего универсальные законы бытия. Тесты зонгов рождены повестью Карамзина, с которой находятся в удивительном созвучии, и это – огромное чудо спектакля.Артисты нежно посмеиваются над сентиментальностью и чувственностью героев Карамзина. Но когда сентиментальность перестает быть смешной и приводит к трагедии, она начинает вызывать иные, глубокие чувства. И тогда оказывается, что в сентиментальности была сокрыта настоящая любовь. В прошлом сезоне об этом рассказали на Малой сцене ТЮЗа – в спектакле «Страдания юного Вертера» Биркана Горгюна. В данном случае главным героем оказывается девушка, доверившаяся любимому человеку.Начало спектакля задает водевильное отношение к любви, сродни тому, которое испытывает Эраст. Он подобно легкокрылому мотыльку летит по миру, завися от каждого дуновения ветра. Герой живет сиюминутно и поэтично, находя в новых отношениях со своей «пастушкой» некий налет пасторальных романов. Но как только их отношения переходят известную черту дозволенности, сердце Эраста остывает к самозабвенной девушке.«Уж восхищенья нет: ведь тайны нет уже», - на ходу сочиняет Эраст, не готовый к серьезным отношениям. Никита Марковский играет смело и непринужденно, создавая образ обаятельного, но ветреного человека. Он свысока относится к Лизе, любуется ее простотой и самобытностью: даже записывает слова, которые она произносит. Но в первую очередь он восхищается своим образом, собственной чистотой и непорочностью, непривычной для него. Для Эраста любовь – это игра, которой он и «сам обманываться рад!»Первая, светлая и искрящаяся часть спектакля полна теплого юмора, юношеских мечтаний и света. Музыкальные перепалки Эраста и Леонида, Эраста и Лизы очаровательны и радостны. Сольные партии матери и Лизы отличаются иной степенью глубины восприятия мира. Мать Лизы – носитель народной мудрости и житейского опыта, родитель, страстно желающий, чтобы у его ребенка жизнь сложилась удачливо. В ее зонгах – истинная тоска и беспокойство за жизнь дочери. Лилиан Наврозашвили обладает великолепными вокальными данными: ее пастушеская песня – трагическое предзнаменование, некий символ приближающейся беды, заставляющий зрителя выйти из игривого состояния.Лиза, сродни своей матери, любит горячо, не умея контролировать эмоции. Мать не может найти покой после смерти мужа и ни о чем не мечтает, кроме как о забвении и смерти, но решиться на этот шаг не может, понимая ответственность перед дочерью и Богом. Лиза, для которой Эраст затмил весь свет, идет дальше - и кончает жизнь самоубийством. В исполнении Анны Мигицко – это открытая и решительная девушка, которая во имя любви готова пойти на все. Предательство Эраста – это потеря единственного ориентира, который у нее был. Опустошенная, она исполняет свою прощальную песню, вторя трагической песни своей матери.Старшее поколение в спектакле - некий нравственный ориентир для юных героев.Рассказчик Леонид – не только носитель авторского слова, вводящий в историю, находящийся в иронических отношениях с Эрастом и трепетно жалеющий Лизу, но и персонаж, анализирующий природу человеческих чувств. Герой Алексея Титкова радостно предвкушает влюбленность Лизы, посмеивается мечтаниям Эраста, пугается случившейся перемене отношений. Он – режиссёр спектакля, который разыгрывается перед зрителями, поэтому в его власти сгущать краски и превращать водевиль в трагедию.С каждой сценой флер сентиментальности как пелена спадёт с глаз героев, и они оказываются лицом к лицу с настоящим – любовью, которая содержит в себе не только нотки блаженства и новизны, но и глубокие, серьезные отношения. Эраст не справляется с этим чувством, и Леонид, с высоты своего опыта и зрелости, с сожалением наблюдает, как герой отказывается от своего счастья. Алексей Титков прекрасно владеет умением работать со словом и создает образ интеллектуального художника, под кистью которого оживает мир.В спектакле заняты два состава, каждый из которых рассказывает свою самобытную человеческую историю. «Бедная Лиза» Николая Карамзина – часть школьной программы, и исключительно верно, что этот спектакль появился на сцене ТЮЗа. Рассказ о том, как важно быть ответственным по отношению к другому человеку, что такое взросление и какие испытания приносит жизнь, облечен в трагикомические краски. Марк Розовский рассказывает о том, как важно уметь любить: режиссер рисует идеальный образ высокого чувства. Балансировка между водевилем и трагедией – ключ к восприятию сложности жизни: зрители увидят не скучный театр моралите, а теплую и печальную историю о любви, в которой каждая нота звучит сиюминутно и по-особенному.Елизавета Ронгинская