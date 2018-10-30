Любовь Чингаева выступит с Большим снежным концертом

Музыка этого коллектива – синтез эмоций, ощущений, внутренних вибраций, смесь лёгкости, глубины, искренности и укутывающего тепла. На каждом концерте группы ощущается атмосфера квартирника и пряника с молоком.

10 ноября во FREEDOM Music Hall на Большом снежном концерте будут новые песни в полном звучании. Это – музыка, не имеющая чётких границ и очертаний, сочетание глубины и трепета, бездонной красоты настоящего.

Билеты: FREEDOM Music Hall

10-го ноября в 20:00, Казанская улица, 7

Входной билет: от 400 рублей