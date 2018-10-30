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» » День анимации на «Ленфильме»

День анимации на «Ленфильме»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
«Ленфильм-клуб» отмечает Международный день анимации

31 октября в 19.00 «Ленфильм-клуб» отмечает Международный день анимации. Мы покажем новую программу анимационных фильмов, подготовленную Молодежным центром Союза Кинематографистов Санкт-Петербурга.

«К Международному дню анимации мы подготовили для вас прекрасную подборку анимационных фильмов, созданных как опытными авторами, так и начинающими творцами. Самые разные работы, и по стилистике, и по тематике, тем не менее будут интересны всем, ведь в притягательной для зрителя форме они затрагивают самые важные вопросы нашей жизни. Глядя на представленные фильмы можно с уверенностью сказать, что российская анимация вносит достойнейший вклад в мировую анимационную культуру и с полным правом может отмечать этот праздник!», - сказал Алексей Пряхин, отборщик программы, режиссёр, член правления Молодёжного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. 

Сбор гостей в 18.30. В программе вечера:

«Сказка про одеяло». Реж.: Мария Кузьменко. Продолжительность - 03:29.

Однажды на город напал Великан. Все мамы и дети в страхе убежали и спрятались. А папы и дедушки начали обороняться, но только еще больше город порушили. И только добрые мудрые бабушки нашли решение и спасли всех. 

«Кокоша». Реж.: Татьяна Мошкова (04:20).

Кокоша — маленький крокодильчик, который ежедневно борется с вьюгами, исследует подводный мир и даже превращается в Годзиллу. 

«Лево руля». Реж.: Александр Кириенко (02:49). 

Анимационный клип питерской группы «Улитка Паскаля» в жанре пролетарского авангарда. 

«Скамейки №0458». Реж.: Иван Максимов (06:32).

Некоторые абсурдные ситуации вокруг скамеек в парке. 

«Я хочу жить в зоопарке». Реж.: Евгения Голубева (06:00).

Родители Златы все время говорят ей, что делать. То комната у нее не убрана, то обед не доела, то спать пора. Поэтому Злата решила отправиться жить в зоопарк. Там она будет делать все, что ей хочется! 

«Пык-пык-пык». Реж.: Дмитрий Высоцкий Художник-постановщик: Андрей Сикорский (3:34).

Обитатели леса, забыв про собственные противоречия, объединяются перед лицом внешнего врага. Расправиться с ним проще всего, руководствуясь принципами ритмичной композиции «Пиццикато» Лео Делиба.

«9 способов нарисовать человека». Реж.: Саша Свирский (06:29).

Девять коротких историй, повествующих о том, как может быть изображен человек. Смешивая абстракция, коллаж, рисованная анимация... Автор приглашает нас в спонтанное и бессистемное исследование возможностей анимации и мира безудержной фантазии. 

«Crab story». Реж.: Филиппо Риветти, Татьяна Полиектова (01:41)

Что может произойти, если краб найдет ананас на берегу? 

«Внутренний свет». Реж.: Андрей Кацуба (06:40).

Мальчика отправили играть на улицу. В мире света он всего лишь пугливая тень. Он старается забиться в темный угол, но непохожие на него дети, что играют рядом в мяч, замечают его.

«Дача, пришельцы, огурцы». Реж.: Катя Михеева (02:04).

Фильм о родном дачном безумии: копание картошки, сломанный радиоприемник, тельняшка, старый умывальник, завалинка под окном... 

«Колобок». Реж.: Александр Иванов (01:43).

Свежий взгляд на хорошо известную сказку. 

«ПИНWin». Реж.: Ксения Дорофеева (01:59).

Два пингвина - веселые неразлучные друзья, но выжить во льдах не так-то просто: приходится добывать себе пищу и спасаться от хищников. Перед героями встает выбор - пропитание или жизнь друга. 

«Touch». Реж. Ксения Михайленко (04:30). 

Подружившись летом, Белуха и Птичка не заметили, как наступила зима. Неужели расставание неизбежно? 

«Спутник». Реж.: Екатерина Калашникова (01:59).

«В лесу забытых зонтов». Реж.: Дмитрий Высоцкий. Художник-постановщик: Андрей Сикорский (06:43).

Каждый вечер папа ломает голову, какую бы сказку рассказать сегодня перед сном маленьким Маше и Паше. 

«Chiripajas». Реж.: Жаумэ Куилес, Ольга Полиектова (01:54).

История маленькой черепашки, которая пытается добраться до моря. 

По окончанию показа состоится дискуссия с Татьяной Мошковой, Евгенией Голубевой, Дмитрием Высоцким, Александром Кириенко и другими авторами  анимационных лент.

Напоминаем, что вход на мероприятие «Ленфильм-клуба» свободный по предварительной регистрации, за исключением отдельных показов. Сбор гостей в 18.30.

Прямой эфир дискуссий после показа будет доступен в группе ВК «Ленфильм-клуба», благодаря партнеру события – мастерской мероприятий Owent Event.

Источник: Ленфильм
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