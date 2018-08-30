«Странники терпенья» на Монреальском кинофестивале

31 августа в Монреале состоится мировая премьера нового психологического триллера Владимира Аленикова «Странники терпенья». Картина была отобрана в конкурсную программу 42-ого Монреальского международного кинофестиваля (MonrealWorldFilmFestival), который проходит с 23 августа по 3 сентября.

Сегодня Монреальский международный кинофестиваль — это важнейшее кинособытие мирового кинематографа, на котором ежегодно представляется более 300 киноработ с более, чем 70 стран мира. Главные призы кинофестиваля: Гран-При «Большой приз Америк», Специальный Гран-При жюри в основной конкурсной программе и «Золотой Зенит» за лучший кинодебют.

- Это было очень приятное известие, один из крупнейших мировых фестивалей сразу дал согласие, увидев фильм, и его президент, знаменитый Серж Лозик сам позвонил мне поздравить с картиной. Пятнадцать лет назад, в 2003-ем, я уже участвовал во Всемирном Монреальском международном фестивале со своей американской картиной «Пистолет (с 6 до 7.30 вечера)», тогда она представляла США в основном конкурсе.

Но сейчас, честно говоря, я волнуюсь куда больше, ведь на этот раз фильм представляет мою страну, а это всегда крайне ответственно. Этакий своеобразный международный чемпионат — поделился с нами Владимир Алеников.

«Странники терпенья» - совместный проект кинокомпании «Спутник» и киностудии «Ленфильм». В основе сценария, написанного Владимиром Алениковым, его же одноименный роман.

- Это далеко не первая моя книга, которую я экранизирую. Я, как правило, сначала пишу книгу, а потом уже сценарий на ее основе. Так было и с «Приключениями Петрова и Васечкина», и с «Каникулами Петрова и Васечкина», и со многими другими моими картинами. Или же в основе фильма я использую книгу другого автора. Сериал «Короли российского сыска» был сделан по мотивам мемуаров великого сыщика Аркадия Кошко, мой мюзикл «Биндюжник и Король» был снят по мотивам пьесы Исаака Бабеля «Закат» и его же знаменитым «Одесским рассказам». Картина «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» возникла после прочтения книги чудесного одесского писателя Георгия Голубенко «Рыжий город». И так далее. Когда я пишу книгу или сценарий, я стараюсь забыть о том, что я режиссер, и совсем не думать, как я буду снимать ту или иную сцену. Иначе это будет очень ограничивать мою писательскую фантазию, я же производственник, хорошо знаю, как тяжело все дается. Зато потом, когда я уже беру в руки сценарий как режиссер, я начинаю многое менять, чтобы сделать фильм максимально хорошо и максимально экономно. В данном случае фильм по сравнению с романом что-то, конечно, потерял ряд сюжетных линий и персонажей в картину не вошли, но что-то и приобрел. Думаю, что по сравнению с книгой фильм более стремительный, динамичный. С удовольствием бы обсудил картину со зрителями, прочитавшими книгу, — рассказал Владимир Алеников.

Как и в книге, фильм рассказывает о талантливом и успешном питерском фотографе Андрее Берге. Герой готовится к престижной выставке в Венеции. Он находит себе очаровательную модель – глухонемую актрису Марину, приехавшую из Перми на мастер-класс пантомимы. Фотосъемки в его доме затягиваются, продлеваются на следующий день и далее, юная муза неожиданно превращается в пленницу, и все острее начинает возникать вопрос – совместимы ли гений и злодейство?!..

Основные действия происходят в доме главного героя. Также съемки проходили на натуре, в разных местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Оператор фильма – Алишер Хамидходжаев. В его фильмографии больше 20 проектов, а за съемки «Бумажного солдата» он получил премию «Ника», удостоен приза Венецианского кинофестиваля «Золота Озелла» и был номинирован Европейской кинопремией, как лучший оператор года. Его работа в картине «Сказка про темноту» отмечена премией «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России.

В главной роли – Константин Лавроненко, призер Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль (фильм «Изгнание» Андрея Звягинцева).

Главную женскую роль исполнила польская актриса Майя Сопа. Как рассказал Владимир Алеников, если Константин Лавроненко изначально был основным претендентом на главную роль, то актрису искали очень долго.

- Мы искали не просто талантливую молодую актрису, но девушку с очень выразительным лицом, говорящими глазами, особой пластикой, ведь Марина в фильме глухонемая, не произносит ни слова в отличие от героя Лавроненко, который говорит все больше и больше. В лице актрисы должно было быть сочетание необыкновенной привлекательности и какой-то странности, я бы сказал, нездешности, ведь глухонемые люди все же отличаются от обычных. Так что мы пересмотрели всех молодых актрис в Москве, в Питере, потом стали искать среди зарубежных актрис. Пробовали и сербских артисток, и французских. А нашли в Польше. Для Майи это дебют в большом кино, до этого она снялась только в польском сериале. Я думаю, в ней есть все то, что мы искали. Уверен, что у нее большое будущее, она еще очень молода, ей только исполнился 21 год, очень талантлива и не боится никаких испытаний. Ей через многое пришлось пройти в процессе съемок. Временами было очень тяжело, но она все с честью выдержала, — рассказал Владимир Алеников.

В книге «Странники терпенья» Владимиру Аленикову удалось соединить почти невозможное: в остросюжетной форме тонко, глубоко и искренне рассказать историю двух незаурядных людей и раскрыть уникальный процесс творческих исканий одаренного человека.

Мировая премьера фильма, в рамках конкурсной программы фестиваля состоится 31 августа. «Ленфильм» надеется, что зарубежная публика с интересом примет новую работу работу Владимира Аленикова и желает режиссеру победы!