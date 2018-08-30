Осенние вечера на крыше клуба MOD

Встречаем сентябрь в дружелюбной кино-компании на крыше клуба MOD. Скрасим осенние вечера замечательными фильмами в центре любимого Петербурга!

3 сентября смотрим "Под маской жиголо"

Герой Вуди предлагает своему небогатому другу услуги сутенера в оригинальном бизнесе — любовных играх с состоятельными женщинами. И, казалось бы, все пошло как по маслу, но после череды комичных ляпов и позорных провалов, становится очевидно, что парни плывут против течения денег и любви…

Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8p5CVU

4 сентября "Девушка моего лучшего друга"

Шерман Тернер занимается довольно странным занятием: если какой-либо молодой человек расстаётся с девушкой, то «Тэнк» Тернер за определённую плату назначает этой девушке свидание и ведёт себя на нём намеренно ужасно. В итоге девушка решает, что её бывший парень не такой уж и плохой. По крайней мере, по сравнению с Тэнком. И возвращается к своему прежнему молодому человеку. Тэнк решает помочь соседу по квартире Дастину, влюбившемуся в коллегу по работе Алексис без взаимности с её стороны. Но события начинают развиваться не так, как рассчитывал Тэнк.

Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8p5DT2

5 сентябя показ фильма "Страсти Дон Жуана"

У Джона Мартелло всё подчинено жёсткому порядку: его квартира, его машина, его семья, его фитнес, его женщины. Каждые выходные он ходит к мессе, каясь в одних и тех же грехах. И всё равно, никакая близость не сравнима для него с трансцендентным блаженством, которого он достигает в одиночестве перед компьютером, смотря порнографию. Он искренне пытается измениться ради той, что кажется ему любовью всей его жизни, но терпит одно крушение за другим, получая урок жизни и любви, на которой, ему казалось, он уже не способен.

Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8p5ECE

На крыше есть навес от дождя, зрителям выдают теплые пледы, работает бар&пиццерия.

Адрес крыши: Набережная канала Грибоедова, 7 (вход со двора).

Начало показов в 21:00

Телефон 645-10-40