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» » Осенние вечера на крыше клуба MOD

Осенние вечера на крыше клуба MOD

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Скрасим осенние вечера замечательными фильмами на крыше клуба MOD

Встречаем сентябрь в дружелюбной кино-компании на крыше клуба MOD. Скрасим осенние вечера замечательными фильмами в центре любимого Петербурга! 

3 сентября смотрим "Под маской жиголо"
Герой Вуди предлагает своему небогатому другу услуги сутенера в оригинальном бизнесе — любовных играх с состоятельными женщинами. И, казалось бы, все пошло как по маслу, но после череды комичных ляпов и позорных провалов, становится очевидно, что парни плывут против течения денег и любви…
Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8p5CVU

4 сентября "Девушка моего лучшего друга"
Шерман Тернер занимается довольно странным занятием: если какой-либо молодой человек расстаётся с девушкой, то «Тэнк» Тернер за определённую плату назначает этой девушке свидание и ведёт себя на нём намеренно ужасно. В итоге девушка решает, что её бывший парень не такой уж и плохой. По крайней мере, по сравнению с Тэнком. И возвращается к своему прежнему молодому человеку. Тэнк решает помочь соседу по квартире Дастину, влюбившемуся в коллегу по работе Алексис без взаимности с её стороны. Но события начинают развиваться не так, как рассчитывал Тэнк.
Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8p5DT2

5 сентябя показ фильма "Страсти Дон Жуана"
У Джона Мартелло всё подчинено жёсткому порядку: его квартира, его машина, его семья, его фитнес, его женщины. Каждые выходные он ходит к мессе, каясь в одних и тех же грехах. И всё равно, никакая близость не сравнима для него с трансцендентным блаженством, которого он достигает в одиночестве перед компьютером, смотря порнографию. Он искренне пытается измениться ради той, что кажется ему любовью всей его жизни, но терпит одно крушение за другим, получая урок жизни и любви, на которой, ему казалось, он уже не способен.
Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8p5ECE

На крыше есть навес от дождя, зрителям выдают теплые пледы, работает бар&пиццерия.
Адрес крыши: Набережная канала Грибоедова, 7 (вход со двора).
Начало показов в 21:00
Телефон 645-10-40
Источник: RoofCInemaEvents
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