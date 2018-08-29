В День знаний детские театры выйдут на Книжные аллеи

1 сентября компания Bileter(ДТЗК) приглашает зрителей на Книжные аллеи за новыми знаниями: что и как выбрать из обширной детской афиши Петербурга. В традиционной программе «Bileter – детям» выступят артисты детского музыкального театра «Зазеркалье», «Петербургского Камерного театра» и Театра марионеток им. Е. Деммени.

С первых минут зрители перенесутся в волшебный мир Киплинга – на сцене выступят артисты Театра «Зазеркалье», в их программе – фрагменты из мюзикла «Кошка, которая гуляет сама по себе», написанного молодым петербургским композитором Владимиром Баскиным. Этот спектакль продолжает сквозную и излюбленную тему «зазеркальских» постановок для детей: тему пробуждения, воспитания и взросления человеческой души. Здесь ненавязчиво и непринуждённо, в современных ритмах, на языке пения и танца, рассказывают историю о первом человеке и его семейном очаге.

Впервые на открытую сцену проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях» выйдут не только артисты, но и куклы-марионетки. Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е.Деммени подготовил для зрителей специальную программу «Куклы и клоуны» - яркое музыкальное шоу с марионетками, изготовленными российскими мастерами-кукольниками в 20-х, 30-х, 50-х годах прошлого века. В спектакле представлено все многообразие номеров российского цирка – дрессированные медведи, канатоходец, воздушные гимнасты, эквилибристы, акробаты. Живость и озорство спектаклю придают клоунские репризы, сопровождающие каждый номер. Спектакль исполняется без слов и не требует перевода.

Эстафетную палочку у Театра марионеток им. Е.Деммени примет молодой «Петербургский Камерный театр». Артисты вместе с режиссером Ильей Архиповым напомнят юным зрителям о веселых историях, которые произошли с Дениской Кораблевым из спектакля «Денискины рассказы». И не просто напомнят, а вовлекут маленьких непосед в действие.

Традиционно организатор фестиваля «Театральный Петербург на Книжных аллеях», компания Bileter (ДТЗК), разыграет призы и подарки. Всем пришедшим в этот день на Малую Конюшенную улицу гарантированы масса ярких эмоций, громкий смех и обязательно сюрпризы, которые так любят ребята. Пожалуй, лучший способ начать весело учебный год.

Начало программы в 14.00. Вход свободный