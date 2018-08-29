На развязке КАД на шесть дней перекроют съезд с внешнего кольца на Парашютную улицу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на транспортной развязке КАД на пересечении с Парашютной улицей (км 12 внутреннего кольца, км 129 внешнего кольца) в течение шести дней будет перекрыт съезд № 2.



«В период с 3 по 9 сентября 2018 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Парашютную улицу. Работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад » Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса) . Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД» .ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.