ента новостей

15:00
В Ленобласти иномарка задавила женщину-пешехода
14:55
В Красногвардейском районе ликвидировали пожар в квартире
13:10
В День знаний детские театры выйдут на Книжные аллеи
13:00
На развязке КАД на шесть дней перекроют съезд с внешнего кольца на Парашютную улицу
12:54
В Сестрорецке мужчина выпал из окна
09:22
Свои кандидаты и доктора
08:28
Рост зарплат
00:43
«Аякс», АЕК и «Янг Бойз» попали в Лигу Чемпионов
23:36
Пятёрка самых звёздных новичков КХЛ в сезоне – 2018/2019
19:16
На участке КАД от развязки с Мурманским шоссе до вантового мост а перекроют две полосы движения
17:24
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
15:44
Власти Петербурга воюют с воздушными замками
11:05
В Ленобласти задержан педофил
09:40
В Ленобласти нашли повешенной 13-летнюю девочку
08:40
Модернизация Главпочтампа
08:05
Проезд подорожает?
00:11
Жозе Моуриньо близок к провалу
22:12
Обновлённый волейбольный «Зенит» вступает в новый сезон
13:45
Площадка отдыха на 52 километре КАД будет недоступна для водителей в течение недели
12:40
Житель Васильевского острова погиб при падении из окна
12:35
В Ленобласти неизвестные выбросили останки крупного рогатого скота
11:35
В Ленобласти насмерть сбили двоих пешеходов
09:58
Больше кредитов
09:43
В Ленобласти полицейские изъяли крупную партию амфетамина
09:33
В Красногвардейском районе обнаружили повешенного подростка
09:27
Городской педсовет
23:16
«Локомотив» победил вслед за «Зенитом»
22:46
«Ливерпуль» стал лидером чемпионата Англии
22:09
«Спартак» отыгрался на «Динамо» за неудачи в Лиге Чемпионов
00:36
Особое мнение Николая Левшина из Горизбиркома
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » На развязке КАД на шесть дней перекроют съезд с внешнего кольца на Парашютную улицу

На развязке КАД на шесть дней перекроют съезд с внешнего кольца на Парашютную улицу

0
72
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД на шесть дней перекроют съезд с внешнего кольца на Парашютную улицу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на транспортной развязке КАД на пересечении с Парашютной улицей (км 12 внутреннего кольца, км 129 внешнего кольца) в течение шести дней будет перекрыт съезд № 2.

«В период с 3 по 9 сентября 2018 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Парашютную улицу. Работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад » Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса) . Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД» .
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-08-2018, 11:37
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют съезд
1-08-2018, 13:15
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» вновь перекроют съезд
30-07-2018, 20:11
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют съезд
1-07-2018, 00:10
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют съезд
14-09-2017, 19:35
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют третий съезд
19-07-2017, 15:09
На пересечении с Шафировским проспектом на КАД перекроют съезд

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
51
Сегодня, 15:00
В Ленобласти иномарка задавила женщину-пешехода
0
123
Вчера, 17:24
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
132
27-08-2018, 11:35
В Ленобласти насмерть сбили двоих пешеходов
0
179
23-08-2018, 10:51
В Невском районе иномарка насмерть сбил девушку
Наверх