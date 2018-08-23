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Последние кинопоказы этого лета на крыше в самом центре Петербурга

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
28 и 29 августа пройдут последние кинопоказы этого лета на крыше в самом центре Петербурга

Зрителей ждет невероятная атмосфера открытого кинотеатра: согревающие напитки, теплые пледы, домашний уют и любимые фильмы под петербургским небом.

28 августа смотрим "Правила съема:метод Хитча"
За Алексом Хитченсом закрепилось прозвище «доктор-сват». Он помогает скромным парням обрести уверенность и завоевать понравившуюся девушку. Только у мужчины есть правило – содействовать исключительно влюбленным, стремящимся к длительным отношениям. Клиентом свата становится непримечательный Альберт Бренамен, работающий бухгалтером в крупной компании. Он по уши влюблен в свою состоятельную клиентку Аллегру. Хитч сводит молодых людей вместе, попутно завязав роман с журналисткой Сарой Миллас. Вскоре обе женщины узнают, что к отношениям приложил руку доктор…
Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8n82Og

А уже 29 августа в кино на крыше легендарный фильм с Джулией Робертс «Свадьба лучшего друга»!
9 лет назад Джулианна Поттер и Майкл О`Нил заключили соглашение: если до 28 лет они не влюбятся, то поженятся между собой. Лучшие друзья еще со студенческих времен, они почти позабыли о своем юношеском договоре.
И теперь, в 28 лет, Майкл снова поднял вопрос о свадьбе, но… уже с другой. Джулианна никогда не знала, что же ей действительно нужно, пока не почувствовала, что это «что-то» уходит из ее жизни...
Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8nyhEP

На крыше есть навес от дождя, зрителям выдают теплые пледы, работает бар&пиццерия.
Адрес крыши: Набережная канала Грибоедова, 7 (вход со двора)
Начало показов в 22:00 и 22:30
Телефон 645-10-40
Источник: RoofCInemaEvents
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