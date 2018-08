31 августа на крыше Roof Place состоится уникальное музыкальное шоу «Soundtrack Большого Города».

«Soundtrack Большого Города» – проект, созданный ярчайшими представителями уличной музыкальной культуры Петербурга: молодежным оркестром Street Band и барабанным шоу Drum Time.

Зрителей ждет уникальная история о свободе, независимости, молодости и, конечно же, о любимом городе.

«Soundtrack Большого Города» – это актуальная история о том, чем живет и дышит Петербург, о том, как он звучит, как пробуждается и засыпает. 24 часа из жизни города, рассказанные звуком. А что такое город? Это прежде всего люди с их маленькими историями и большими мечтами. Такими простыми, но, в тоже время, такими интересными. Наша история отличается тем, что в ней не один главный герой. Основное действующее лицо спектакля – уличный оркестр. Вместе с ним мы проведем целые сутки – с утра до самой ночи. Будем грустить, любить и улыбаться, а потом простимся с рассветом, чтобы снова встретить новый день…

Музыка в программе:

G.Gaynor – I will survive

Eurythmics — sweet dreams

Nirvana – smells like teen spirit

Lady Gaga – Bad romance

Muse – hysteria

RHCP – can’t stop

The beatles – «Hey Jude» и другие

Исполнители:

STREET BAND – взрывная смесь из мировых хитов в оригинальной аранжировке, хореографии и умопомрачительной харизмы музыкантов. За плечами коллектива из Петербурга огромный опыт выступлений на ведущих площадках страны, телеэфирах и фестивалях.

Барабанное шоу Drum Time – одно из ведущих барабанных шоу страны. Высочайший профессионализм, мощь и драйв барабанных ритмов.

БИЛЕТЫ ВХОДНЫЕ (СТОЯЧИЕ МЕСТА)

Обратите внимание: количество билетов строго ограничено! Успейте купить ваш по ссылке: https://vk.cc/8lodxF

На крыше работает бар&кафе.

Возрастное ограничение 0+

Продолжительность шоу: 1 час 30 минут

Организатор концерта: RoofCInemaEvents