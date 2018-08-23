Джем Коэн на кинофестивале «Послание к человеку»

Специальным гостем 28 Международного кинофестиваля «Послание к человеку» станет американский режиссер и фотограф Джем Коэн, один из важнейших авторов современного независимого кино. Последователь традиции Криса Маркера и Йонаса Мекаса, Дзиги Вертова и Аньес Варда, обладающей удивительной эстетической чувствительностью, невероятный внимательный к миру и человеку. В рамках фестиваля «Послание к человеку» впервые в России пройдут ретроспектива и персональная выставка Коэна. Подробная программа на message2man.com

Фильмы Джема Коэна — коллажи из самых разных кусочков окружающего мира, в которых истории героев, лучи солнца, звуки проезжающих машин существуют на равных. Он смешивает разные жанры, форматы и стили. В его фильмах-эссе переплетается поэтическое и документальное, личное и политическое; он снимает кино, в котором «нужно вслушиваться в тишину».

Коэн — фланер, бодлеровский «страстный зритель» и «ботаник тротуара». Это горожанин, созерцатель, главное для которого — наблюдение или даже глазение, он одновременно отстранен и погружен в город. Его работа в сфере независимого кино — протест против тех правил, по которым существует коммерческое кино, против транслируемых им идеях эффективности и продуктивности. Продуктивность и эффективность для Коэна — в умении видеть, чувствовать, воспринимать.

Джем Коэн родился в Афганистане, изучал живопись и фотографию в университете в Коннектикуте. Создавал музыкальные видео для Патти Смит, R.E.M. и Терри Райли и многих других музыкантов. Работы Джема Коэна находятся в коллекциях MOMA и музея Уитни, а ретроспективы проходили на фестивалях в Лондоне и Оберхаузене.

В рамках петербургской ретроспективы пройдут семь показов, каждый по-своему уникальный. Будут представлены первый полнометражный фильм Коэна «Цепь», получивший престижную премию «Независимый дух», и его первый игровой фильм «Музейные часы», который Джонатан Розенбаум назвал одним из важнейших американских фильмов года. Один из самых мощных фильмов программы — «Инструмент». Это история культовой группы Fugazi, «столпа и совести вашингтонской панк-сцены». В фильме огромное количество архивных материалов: интервью, репетиции, концерты; кадры, снятые на 16 мм, 8 мм, видео. Над фильмом Коэн работал вместе с музыкантами Fugazi. Фильм «Счет» Джем Коэн посвятил Крису Маркеру, одна из частей этой картины посвящена Санкт-Петербургу. «Мир без конца» — еще один фильм программы, тонкая и нежная картина о жизни приморского города Саутенд-он-Сити, последний полнометражный фильм режиссера. Кроме того, будет показана специальная программа короткометражных фильмов режиссера, а в «Порядке слов» пройдет специальный показ «Кинохроник с магнитного холма», это хроники акции Occupy Wall Street, которую Коэн снимал с самого первого дня.

В галерее KGallery с 19 сентября по 7 октября будет открыта выставка Джема Коэна «Постоянное привидение», на которой будет представлена серия фотографий и видеоинсталляция Джема Коэна и Патти Смит «Часы пассажа».

Для выставки Джем Коэн отсканировал оригинальные полароиды и увеличил их. Печать снимков велась под его непосредственным руководством. Принты практически не подвергались цифровой обработке — автор только удалил пылинки и царапины. «Почему какой-то конкретный формат взывает к тебе — совершенная тайна, но для меня полароидные снимки чем-то похожи на миниатюры в живописи. В них нет отчетливости, изображаемое пространство забавно сплющено, цвета редко похожи на естественные, возникают загадочные вспышки и дефекты; но им каким-то образом удается добраться до сути предмета — совсем иначе, чем это делают другие виды фотографии. Я увеличиваю их, тщательно сохраняя и даже усиливая их особые качества; снимки становятся еще более нежными, живописными, скорее похожими на воспоминания, нежели на исчерпывающие доказательства,» — говорит Коэн. Подобно фильмам Коэна, его полароидные снимки не могут остановить время, но позволяют ему немного передохнуть, равно как и нам.

Также на выставке в форме видеоинсталляции будет представлен фильм Джема Коэна «Часы пассажа: посвящается Вальтеру Беньямину». Это фильм-посвящение не только Беньямину, но и другим известным путешественникам по времени и пространству: Крису Маркеру и Патти Смит. Спасаясь от фашизма, Беньямин обосновался в Париже, где Национальная библиотека стала для него домом вдали от дома. В этой библиотеке и был спрятан текст, который должен был стать основой книги «Пассажи», незавершенного проекта Беньямина. Для фильма Джем Коэн попросил Патти Смит прочитать все определения слова «Пассаж» в Оксфордском словаре. Позднее он дополнил эти определения собственным текстом.

Джем Коэн лично примет участие в открытии выставки и всех показах ретроспективы.

РАСПИСАНИЕ РЕТРОСПЕКТИВЫ ДЖЕМА КОЭНА

- Киноцентр «Великан Парк» / Александровский парк, д. 4/3

16 сентября 22:00 - «Цепь» / Сhain (2004, 99’)

17 сентября 21:30 - «Счет» / Counting (2015, 111’)

18 сентября 21:20 - «Музейные часы» / Museum Hours (2012, 107’)

19 сентября 21:00 - «Мир без конца» / World Without End (2016, 57’)

20 сентября 21:30 - «Инструмент» / Instrument (2003, 115’)

21 сентября 19:30 (79')- Программа короткометражных фильмов: Нью-Йорк, ночная сцена; Найденная книга; Тоска по городу (портрет Патти Смит); Маленькие флаги; Веса и меры Нью-Йорка; Рождение нации; Этот климат

- Книжный магазин «Порядок слов» / наб. реки Фонтанки, 15

22 сентября 19:30 - «Кинохроники с магнитного холма» (Occupy Wall Street) / Gravity Hill NEWSREELS (Occupy Wall Street) (2011/2012, 64’)

19 сентября - 07 октября 2018

- KGallery / наб. реки Фонтанки, 24

Выставка «Джем Коэн. Постоянное привидение»

Время работы: пон-пт 11:00-20:00, сб-вск 12:00-18:00

О фестивале «Послание к человеку»:

«Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября 2018 года. Арт-директор фестиваля — Андрей Плахов, директор конкурсных программ — Алексей Медведев. Среди гостей фестиваля — Паоло Соррентино (Италия), Джэм Коэн (США), Кристиан Бергер (Австрия), Йорн Доннер (Финляндия) и многие другие.

В 2018 году участники отборочной комиссии посмотрели более 3000 заявок, присланных из 98 стран. В конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» вошли 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер, 3 международные и более 30 премьер российских. Зрителей ждут конкурсные показы, 9 специальных программ, две из них — ретроспективы, 12 спецпоказов, уникальные выставки, посвященных истории и современным тенденциям киноискусства. Генеральным спонсором кинофестиваля выступает лесопромышленная компания — АО «Группа «Илим» .

Традиционно, для студентов и льготников вход на конкурсные показы фестиваля будет свободным (при наличии свободных мест в зале), на конкурсные показы и спецмероприятия — от 100 рублей.

Программу и расписание фестиваля можно изучить на сайте message2man.com | Vk, Fb, Inst @m2mfestival.