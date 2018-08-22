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День знаний в Историческом парке «Россия – моя история»

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» начнется праздник «День знаний в Историческом парке»!

1 сентября в 12 часов в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» начнется праздник «День знаний в Историческом парке»!

В 12.00, 13.30, 15.00 и 16.30 приглашаем ребят принять участие в шуточной квест-игре, во время которой дети узнают об истории возникновения книги в России, азбуке Федорова, арифметике Магницкого и других интересных фактах!

Гостей праздника ждут увлекательные фокусы и волшебный аквагрим!

А еще мастера твистинга научат ребят, как превратить обычный воздушный шарик в пуделя, цветочек или даже динозавра! Сделанные своими руками фигурки ребята получат в подарок!

Продолжительность квест-игры 1 час.

Запись на игру-квест на expo@myhistorypark.spb.ru или по телефону 617-00-90

Количество участников ограничено.

Вход свободный!

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс : с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.
Источник: Пресс-служба исторического парка "Россия - Моя история"
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