ента новостей

13:27
Выставка художника Владимира Дайбова "Однажды в России"
13:07
Китаянок обокрали в центре Петербурга
10:14
В Петербурге пожилая женщина стала жертвой мошенниц
10:07
В Московском районе задержали педофила
10:00
Спектакль "Японские народные сказки"
09:32
На Петергофском шоссе произошло серьезное ДТП
09:21
При обрушении лесов с Главного штаба пострадало трое прохожих
08:34
Статистика по клещам
01:02
ПАОК Рэзвана Луческу продолжает удивлять
15:47
Герои мюзикла «ЛОЛИТА» впервые «выйдут» на улицы Петербурга
14:38
На КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
13:51
В Выборгском районе водитель-мигрант насмерть сбил пешехода
12:51
Серьезное ДТП в Левашово
12:39
В Приморском районе задержан автоугонщик
09:54
Дадут ли деньги Петербургу?
00:27
Жоаозиньо сделал результат для «Динамо», Салах – для «Ливерпуля»
21:26
«Зенит» надолго лишился Кристиана Нобоа
13:00
В центре Петербурга обезврежен "карманник"
12:51
Полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу на набережной
10:33
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
10:20
В Невском районе подростку сломали челюсть
10:01
Спектакль «Письма нелюбимых»
09:59
Кинотеатр под открытым небом
09:43
В центре Петербурга тройное ДТП
08:23
Экспорт снижается
20:23
Если у «МанСити» всё отлично, то у «Юнайтед» проблемы
23:14
«МатчТВ» против футбола
22:58
Новосельцев забил «Оренбургу», но «Анжи» проиграл
20:58
Депутат ЗакС займется заброшенными зданиями
12:10
На КАД между Московским шоссе и Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Выставка художника Владимира Дайбова "Однажды в России"

Выставка художника Владимира Дайбова "Однажды в России"

0
11
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ЭРАРТА
В конце августа Музей современного искусства ЭРАРТА открывает выставку художника Владимира Дайбова.

Владимир Дайбов родился на Урале, сформировался в творческой атмосфере Ленинграда конца 1970-х, испытал влияния русского авангарда, немецкого экспрессионизма и ленинградского андеграунда. В Серовском художественном училище он занимался вместе с Георгием Гурьяновым и Виктором Цоем, видел зарождение рок-клуба и протестной культуры. Но время перемен стало для него не эпохой тотальной спектакулярности, а временем сосредоточения и формирования собственного стиля.

Он словно буддист вырвался из колеса жизни мегаполиса, из карусели тщеславия, сошел с поезда в тихом Курске, чтобы почувствовать себя и несуетный мир вокруг. Для одних время в провинции остановилось, для Дайбова же оно отстоялось и очистилось от суеты до пластической формулы. В его безлюдных пейзажах присутствует уплотненное вещество созерцательности, выражающее не переменчивость, а постоянство бытия.

Работы художника обладают свойствами знаковости, пластичности, обобщения. Он использует пастозное и плотное письмо, четко очерченные формы, контрастные цветовые отношения. Но произведения Владимира Дайбова — не просто визуальные факты и находки из жизни цветовых соотношений в наработанном русле мастерства. Это своего рода метафизические пейзажи, способные порой и заразить зрителя тоской бытия, и поразить его неожиданной красотой повседневной реальности.

Выставка будет работать с 24.08.2018 по 05.11.2018

Место проведения: Музей современного искусства ЭРАРТА, Санкт-Петербург 29-я линия ВО, д. 2
Источник: ЭРАРТА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-05-2018, 12:09
Масштабная ретроспективная выставка «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения»
2-03-2018, 11:12
Выставка знаменитого художника Шона Скалли
13-07-2017, 19:25
Выставка фарфоровых цветов Владимира Каневского
14-10-2015, 04:41
Выставка художника Николая Ромадина откроется в «Русском музее»
9-04-2015, 08:32
Выставка японского художника
19-03-2013, 06:38
Выставка Дмитрия Дергунова Infinitive

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
74
Сегодня, 09:32
На Петергофском шоссе произошло серьезное ДТП
0
119
Вчера, 13:51
В Выборгском районе водитель-мигрант насмерть сбил пешехода
0
113
Вчера, 12:51
Серьезное ДТП в Левашово
0
123
20-08-2018, 09:43
В центре Петербурга тройное ДТП
Наверх