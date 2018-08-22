Выставка художника Владимира Дайбова "Однажды в России"

Владимир Дайбов родился на Урале, сформировался в творческой атмосфере Ленинграда конца 1970-х, испытал влияния русского авангарда, немецкого экспрессионизма и ленинградского андеграунда. В Серовском художественном училище он занимался вместе с Георгием Гурьяновым и Виктором Цоем, видел зарождение рок-клуба и протестной культуры. Но время перемен стало для него не эпохой тотальной спектакулярности, а временем сосредоточения и формирования собственного стиля.

Он словно буддист вырвался из колеса жизни мегаполиса, из карусели тщеславия, сошел с поезда в тихом Курске, чтобы почувствовать себя и несуетный мир вокруг. Для одних время в провинции остановилось, для Дайбова же оно отстоялось и очистилось от суеты до пластической формулы. В его безлюдных пейзажах присутствует уплотненное вещество созерцательности, выражающее не переменчивость, а постоянство бытия.

Работы художника обладают свойствами знаковости, пластичности, обобщения. Он использует пастозное и плотное письмо, четко очерченные формы, контрастные цветовые отношения. Но произведения Владимира Дайбова — не просто визуальные факты и находки из жизни цветовых соотношений в наработанном русле мастерства. Это своего рода метафизические пейзажи, способные порой и заразить зрителя тоской бытия, и поразить его неожиданной красотой повседневной реальности.

Выставка будет работать с 24.08.2018 по 05.11.2018

Место проведения: Музей современного искусства ЭРАРТА, Санкт-Петербург 29-я линия ВО, д. 2