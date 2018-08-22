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Спектакль "Японские народные сказки"

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Арт-пространство "театральная долина" представляет спектакль "Японские народные сказки"

"Японские народные сказки" - это невероятно красивый пластический спектакль. Костюмы необычной фактуры, на сцене брызги в ярких лучах света, неспешное филосовское повествование - идеальное действо для семейного просмотра.

Два мистических существа, выберутся из водной колыбели и поведают вам о доброте и жадности, рассказав четыре японские народные сказки.
Таинственная атмосфера древнего востока и культурная самобытность японского народа наполнят наш зал.

Продолжительность 1 час.

31 августа, 19.30 по адресу: ВО, 13линия, 70, 2 этаж, Арт-пространство "театральная долина" 
Билеты 350р по ссылке (или по телефону 967-2765)
Источник: ТЕАТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА
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