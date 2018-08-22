Спектакль "Японские народные сказки"

"Японские народные сказки" - это невероятно красивый пластический спектакль. Костюмы необычной фактуры, на сцене брызги в ярких лучах света, неспешное филосовское повествование - идеальное действо для семейного просмотра.

Два мистических существа, выберутся из водной колыбели и поведают вам о доброте и жадности, рассказав четыре японские народные сказки.

Таинственная атмосфера древнего востока и культурная самобытность японского народа наполнят наш зал.

Продолжительность 1 час.

31 августа, 19.30 по адресу: ВО, 13линия, 70, 2 этаж, Арт-пространство "театральная долина"

Билеты 350р по ссылке (или по телефону 967-2765)