Герои мюзикла «ЛОЛИТА» впервые «выйдут» на улицы Петербурга

Артисты первого мультимедийного театра Санкт-Петербурга «ЛДМ. Новая сцена» покинут свое сценическое пространство и выступят на открытой сцене проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях», чтобы представить зрителям героев нового масштабного мюзикла «Лолита».

Мировая премьера хоррор-мюзикла о Григории Распутине «Лолита» состоится в Санкт-Петербурге в 2, 3 и 4 ноября в мультимедийном театре «ЛДМ. Новая сцена». Перед премьерой театр решился на смелый эксперимент: герои мюзикла впервые выйдут на улицы Северной столицы, туда, где происходят события, описанные в сценарии, и встретятся с первыми зрителями практически на расстоянии вытянутой руки. 25 августа посетители беспрецедентного творческого марафона «Театральный Петербург на Книжных аллеях», организованного ведущим билетным оператором Санкт-Петербурга Bileter (ДТЗК), первыми узнают подробности сюжета, увидят фрагменты спектакля и познакомятся с русской Лолитой, старцем Григорием Распутиным, фрейлиной императрицы Анной Вырубовой и другими.

Постановка мюзикла «Лолита» обещает стать одной из самых эффектных в коллекции продюсерского коллектива Makers Lab. На этот раз в спектакле заняты почти 70 артистов. Для сравнения, во всех самых крупноформатных российских мюзиклах традиционно не больше 26 исполнителей, и только бродвейский «Король-Лев» может сравниться в масштабах с «Лолитой». Для усиления «бродвейского» звучания несколько композиций нового мюзикла записаны американцем Джоэлом Силлом, саундпродюсером фильмов «Форрест Гамп» и «Терминатор». За мощную contemporary хореографию и постановку номеров ответственен гуру российских массовых танцевальных сцен хореограф Святослав Мельников, руководитель студии Jagger, ставивший хореографические номера для зимних Олимпийских игр в Сочи и фестиваля «Алые паруса». Главные партии мюзикла исполнит «голос» Disney в России Юлия Довганишина (мультфильмы «Моана», «Шахерезада», «Красавица и чудовище»), победительница шоу «Голос» на Первом канале Евдокия Малевская, актриса Анастасия Макеева.

Действие спектакля, поставленного по мотивам рассказа английской писательницы Кристин Хэнкок «Лолита 1916», происходит зимой в России 1916 года. Сюжет основан на реальных событиях.

Начало программы «Театральный Петербург на Книжных аллеях» в 14.00

Театр «ЛДМ. Новая сцена» начинает выступать в 16.00

Вход свободный