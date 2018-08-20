Спектакль «Письма нелюбимых»

В этот вечер актёры ведущих петербургских театров Александр Мицкевич (Александринский Театр) и Данил Мухин (МДТ — Театр Европы) будут читать стихи, петь, рассказывать истории и размышлять о искусстве. В основе спектакля произведения: Б. Гребенщикова, Ч. Буковски, С. Довлатова, И. Бродского, Д. Леннона, Е. Гришковца, А. Володина, Д. Быкова, Б. Пастернака, А. Блока, Н. Гумилева, О. Мандельштама, В. Маяковского.

Это история о самых дорогих и важных для каждого вещах – о наших любимых, о Родине, о потерях и счастье. История, рассказанная словами великих поэтов и писателей. Это честный и прямой рассказ о том, что в несовершенном мире, где каждый из нас пытается найти свое место, главное – это любовь. И ясное осознание того, какая же нам досталась страна и время. История, рассказанная с юмором и надеждой.

Обратите внимание: количество мест на крыше строго ограничено! Билеты доступны по ссылке: https://vk.cc/8ilDI9

На крыше есть навес от дождя, работает бар&зона фудкорта, зрителям выдают теплые пледы.

Организатор концерта: RoofCInemaEvents