ента новостей

13:00
В центре Петербурга обезврежен "карманник"
12:51
Полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу на набережной
10:33
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
10:20
В Невском районе подростку сломали челюсть
10:01
Спектакль «Письма нелюбимых»
09:59
Кинотеатр под открытым небом
09:43
В центре Петербурга тройное ДТП
08:23
Экспорт снижается
20:23
Если у «МанСити» всё отлично, то у «МанЮнайтед» проблемы
23:14
«МатчТВ» против футбола
22:58
Новосельцев забил «Оренбургу», но «Анжи» проиграл
20:58
Депутат ЗакС займется заброшенными зданиями
12:10
На КАД между Московским шоссе и Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения
10:59
На крыше Roof Place состоится масштабный концерт
10:55
В Петербурге задержали группу автоугонщиков
10:52
В Московском районе произошло ДТП с пешеходом
10:43
В Ленобласти мигрант изнасиловал мальчика
05:46
Траты к 1 сентября
23:50
«Зенит» совершил чудо, забив минскому «Динамо» ВОСЕМЬ голов
14:28
Умерла Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова
14:03
В Ленобласти произошло серьезное ДТП с пешеходом
13:55
Помещения медицинского университета имени Павлова будут отремонтированы
13:45
Слет лидеров волонтерских движений Петербурга
12:44
На юго-западе Петербурга нашли двух утопленников
12:38
Сергей Дубинин: крестовый поход против инфляции
11:05
Ладожский мост разведут на 15 минут
10:11
Россияне понесут ответственность за приглашенных иностранцев
10:03
В Курортном районе поймали насильника
08:52
Что даст встреча с Меркель?
20:58
Концерт акапелла группы Plusfive
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Кинотеатр под открытым небом

Кинотеатр под открытым небом

0
52
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Продолжаем наслаждаться летними деньками в кинотеатре под открытым небом

Продолжаем наслаждаться летними деньками в кинотеатре под открытым небом на крыше клуба MOD! Это идеальный выбор для свидания и романтического вечера в сердце любимого города.

Ближайшие показы:
20 августа смотрим «Безумное свидание»
Скучную жизнь супругов Фостер должен разнообразить ужин в модном нью-йоркском ресторане. Так и получилось, ведь стоило им представиться чужими именами, чтобы получить столик без очереди, и безумные приключения тут же начались. Приняв их за других, в бешеную гонку по городу за семейной четой пустились коррумпированные копы и городские гангстеры.
Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8m2sn9

21 августа - показ комедии «Впритык»
Питер готовится стать отцом и находится на грани нервного срыва. И его нервам не идет на пользу тот факт, что ему предстоит предпринять целое путешествие, да ещё и в компании честолюбивого актера, чтобы успеть добраться домой к рождению собственного ребенка.
Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8m7OJq

22 августа в кино на крыше покажут комедию «Почему он?»
Нед Флеминг приезжает в Стэнфорд, чтобы навестить свою старшую дочь, и встречает там её парня — эксцентричного миллионера Кремниевой долины — Лэрда Мейхью, чьё поведение вызывает у Неда негодование, на волне которого между ними нарастает соперничество, обостряющееся тем, что Лэрд собирается сделать своей возлюбленной предложение.
Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8m7QUh

На крыше есть навес от дождя, зрителям выдают теплые пледы, работает бар&пиццерия.
Адрес крыши: Набережная канала Грибоедова, 7 (вход со двора)
Начало в 22:00 ("Почему он" покажут в 22:30!)
Телефон 645-10-40
Источник: RoofCInemaEvents
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-08-2018, 13:16
Моноспектакль актера Дмитрия Креминского «Письма двух полушарий»
28-07-2018, 00:38
«Весь этот джаз» на крыше клуба MOD
12-07-2018, 12:00
На крыше Roof Cinema покажут легендарный фильм "Исчезнувшая"
3-07-2018, 13:49
Моноспектакль актера МДТ Данила Мухина «Разрешите представиться»
7-08-2015, 10:45
Лучшие короткометражные анимационные фильмы петербуржцам покажут в кинотеатре на крыше 9 августа
20-07-2015, 00:16
На выставке «AlterSPB» предложили создание особого бюджетного кинотеатра

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
72
Сегодня, 09:43
В центре Петербурга тройное ДТП
0
132
17-08-2018, 10:52
В Московском районе произошло ДТП с пешеходом
0
146
16-08-2018, 14:03
В Ленобласти произошло серьезное ДТП с пешеходом
0
148
15-08-2018, 12:17
В Приморском районе женщины на иномарки врезались в столб
Наверх