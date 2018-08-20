Кинотеатр под открытым небом

Продолжаем наслаждаться летними деньками в кинотеатре под открытым небом на крыше клуба MOD! Это идеальный выбор для свидания и романтического вечера в сердце любимого города.

Ближайшие показы:

20 августа смотрим «Безумное свидание»

Скучную жизнь супругов Фостер должен разнообразить ужин в модном нью-йоркском ресторане. Так и получилось, ведь стоило им представиться чужими именами, чтобы получить столик без очереди, и безумные приключения тут же начались. Приняв их за других, в бешеную гонку по городу за семейной четой пустились коррумпированные копы и городские гангстеры.

Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8m2sn9

21 августа - показ комедии «Впритык»

Питер готовится стать отцом и находится на грани нервного срыва. И его нервам не идет на пользу тот факт, что ему предстоит предпринять целое путешествие, да ещё и в компании честолюбивого актера, чтобы успеть добраться домой к рождению собственного ребенка.

Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8m7OJq

22 августа в кино на крыше покажут комедию «Почему он?»

Нед Флеминг приезжает в Стэнфорд, чтобы навестить свою старшую дочь, и встречает там её парня — эксцентричного миллионера Кремниевой долины — Лэрда Мейхью, чьё поведение вызывает у Неда негодование, на волне которого между ними нарастает соперничество, обостряющееся тем, что Лэрд собирается сделать своей возлюбленной предложение.

Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8m7QUh

На крыше есть навес от дождя, зрителям выдают теплые пледы, работает бар&пиццерия.

Адрес крыши: Набережная канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Начало в 22:00 ("Почему он" покажут в 22:30!)

Телефон 645-10-40