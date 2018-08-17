На крыше Roof Place состоится масштабный концерт

22 августа на одной из самых впечатляющих панорамных площадок Петербурга — крыше Roof Place состоится масштабный концерт.

В этот вечер оркестр «Северная Пальмира» исполнит сочинения, наверное, самого любимого композитора всех времён — Антонио Вивальди — в том числе легендарный цикл «Времена года».

Один из лучших Петербургских оркестров , потрясающая классическая музыка и вид на вечерний город с высоты помог вам проводить лето и насладиться красотой его последней недели!

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА:

- Антонио Вивальди (1678-1741)

- Концерт для струнного оркестра “alla Rustica” соль-мажор,

- Концерт для альта и струнного оркестра «La Notte» соль-минор,

- «Времена года» (цикл из четырёх трёхчастных концертов: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима»)

Обратите внимание: количество мест на крыше строго ограничено! Успейте взять свой: https://vk.cc/8ilzx7

На крыше есть большой навес от дождя. Продолжительность концерта – 2 часа с одним антрактом; рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)