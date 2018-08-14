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Открытие выставки «Дизайн. Конвергенция»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Открытие выставки «Дизайн. Конвергенция» в Историческом парке "Россия-моя история"

31 августа в 16.00 в Историческом парке «Россия - моя история» состоится открытие выставки «Дизайн. Конвергенция».
Экспозицию составят проекты разных лет, выполненные мастерами секции «Арт-дизайн» Санкт-Петербургского Союза дизайнеров. Многообразие техник, материалов, подходов и философий подчеркивает уникальность каждого автора и всего направления в целом.
Организаторы выставки предлагают посмотреть на искусство дизайна в историческом аспекте развития. В названии выставки «конвергенция» – единое поле практических исследований в области дизайна и отношений между людьми.

8 сентября в рамках выставки «Дизайн. Конвергенция» в атриуме Исторического парка пройдут мастер- классы для детей старше 5 лет и взрослых и презентация фильма о петербургском дизайне.
В 12 часов состоится авторский мастер-класс Валерии Лошак «Сотворение мира», во время которого участники смогут освоить основы техники работы с войлоком.
Результатом практического коллективного действия станет модель земного шара, а каждый участник внесет свой вклад в общую картину мира.
В 15 часов состоится мастер-класс Наталии Цветковой «Живой стан».
В древности существовал ритуал, который знаменовал начало нового года. Все женщины одной деревни ткали вместе холст. Сам процесс ткачества символизировал творение мира. Мастер-класс «Живой стан» позволяет в игровой форме понять процесс создания ткани, как бы прочувствовать его изнутри. В процесс создания произведения вовлекаются зрители и происходящее приобретает «форму современного ритуала».
В 17 часов состоится презентация фильма И. Полянских и Л. Маврина «Техническая Эстетика» о петербургском дизайне.
Илья Полянских – дизайнер, автор идеи и продюсер фильма. Лев Маврин – историк, режиссер фильма.
Авторы фильма «Техническая Эстетика: Дизайн на Урале» представят новый фильм о прошлом и настоящем петербургского дизайна и покажут несколько роликов о новом фильме.
Источник: Пресс-служба исторического парка "Россия - Моя история"
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