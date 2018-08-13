ента новостей

17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
17:27
На крыше Roof Place состоится спектакль финалистов шоу "Comedy Баттл"
17:17
Лекция Юлии Арутюнян «Русский стиль в изобразительном искусстве»
13:39
Третий сезон кинопоказов FREEDOM CINEMA
13:35
Вандалы установили мангал на Медном всаднике
12:53
Лекторий не для всех: секс, гламур и одиночество в искусстве
12:48
В Парголово обокрали строительную фирму
11:52
На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения
11:47
Международный open-air науки и технологий Geek Picnic
09:57
В Петербурге «карманники» обокрали двух иностранцев
08:11
Новые первокурсники
21:52
День удалений в чемпионате России
23:25
Евгений Марков лишил победы клуб Дмитрия Парфёнова
21:01
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют два съезда
19:06
На развязке КАД с Московским шоссе на две недели полностью перекроют два съезда
13:30
В районе Финского залива пропала пожилая женщина
08:43
Доллар снова растет
23:31
Крах «Зенита» в Минске: виноват Лодыгин или Семак?
19:25
На КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют одну полосу движения
14:19
Внутренний двор Гостиного Двора откроют для фестиваля «Живые улицы»
14:11
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
10:06
На крыше Roof Place пройдет Театрально-Поэтический Баттл
10:00
В Петербурге задержали разбойника совершившего три разбойных нападения на магазины
09:54
В Ленобласти обнаружили повешенную женщину
07:46
Против курения
22:36
Максименко ещё не готов постоянно защищать ворота «Спартака»
22:03
Фёдор Смолов может перейти в «Локомотив»
21:14
На развязке с Таллинским шоссе перекроют по две полосы движения на внутреннем и внешнем кольце КАД
15:30
Музыкальный вечер в «Доме Романовых»
15:19
В Петергофе на пожаре погибла женщина
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » На крыше Roof Place состоится спектакль финалистов шоу "Comedy Баттл"

На крыше Roof Place состоится спектакль финалистов шоу "Comedy Баттл"

0
24
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
20 августа на крыше Roof Place состоится спектакль финалистов шоу "Comedy Баттл"

20 августа на крыше Roof Place состоится спектакль финалистов шоу "Comedy Баттл" на телеканале ТНТ, актеров знаменитого петербургского театра «Буфф» - "Дуэта соседи!"

Импровизация, живое общение и мастерство юмора и от потрясающих Петербургских актеров.
А декорациями шоу станут не кирпичи в стене бара, а вид с высоты на Санкт-Петербург!
Вечер полный юмора и улыбок станет прекрасным способом проводить лето, и зарядиться хорошим настроением на всю осень)

Единственное выступление комического Дуэта «Соседи», дважды финалистов шоу Comedy Баттл пройдет в их традициях:
ребята исполнят свои лучшие номера и расскажут весёлые истории со съемочных площадок и закулисья.

Дуэт дважды становился финалистами юмористического шоу Comedy Баттл на канале ТНТ – ребята всегда отличались от других участников и запомнились своей музыкальной неординарностью. «Соседи» также рассмешили судей и стали призерами в юмористическом телешоу «Рассмеши комика» и регулярно выступают на вечеринках Comedy

Обратите внимание: количество мест на крыше строго ограничено! Успейте купить ваш билет по ссылке: https://vk.cc/8ilr8d

На крыше есть большой навес от дождя. Также на крыше работает бар&кафе.

Продолжительность мероприятия – 1 час 10 минут без антракта;
Рекомендован для всех категорий зрителей старше шестнадцати лет (16+)

Организатор: RoofCInemaEvents
Источник: RoofCInemaEvents
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-08-2018, 10:06
На крыше Roof Place пройдет Театрально-Поэтический Баттл
6-08-2018, 13:28
Спектакль "Пила вино и хохотала"
26-07-2018, 11:41
Спектакль «Контрабас»
25-07-2018, 09:58
На крыше Roof Place покажут спектакль «Роман с собственной душой»
10-07-2018, 13:21
На крыше Roof Place выступит коллектив The Acoustic Trio
20-06-2018, 13:47
На крыше Roof Place струнный квартет исполнит мировые рок-хиты

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
5
Сегодня, 17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
185
7-08-2018, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
183
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
0
202
2-08-2018, 09:59
В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.
Наверх