20 августа на крыше Roof Place состоится спектакль финалистов шоу "Comedy Баттл" на телеканале ТНТ, актеров знаменитого петербургского театра «Буфф» - "Дуэта соседи!"

Импровизация, живое общение и мастерство юмора и от потрясающих Петербургских актеров.

А декорациями шоу станут не кирпичи в стене бара, а вид с высоты на Санкт-Петербург!

Вечер полный юмора и улыбок станет прекрасным способом проводить лето, и зарядиться хорошим настроением на всю осень)

Единственное выступление комического Дуэта «Соседи», дважды финалистов шоу Comedy Баттл пройдет в их традициях:

ребята исполнят свои лучшие номера и расскажут весёлые истории со съемочных площадок и закулисья.

Дуэт дважды становился финалистами юмористического шоу Comedy Баттл на канале ТНТ – ребята всегда отличались от других участников и запомнились своей музыкальной неординарностью. «Соседи» также рассмешили судей и стали призерами в юмористическом телешоу «Рассмеши комика» и регулярно выступают на вечеринках Comedy

Обратите внимание: количество мест на крыше строго ограничено! Успейте купить ваш билет по ссылке: https://vk.cc/8ilr8d

На крыше есть большой навес от дождя. Также на крыше работает бар&кафе.

Продолжительность мероприятия – 1 час 10 минут без антракта;

Рекомендован для всех категорий зрителей старше шестнадцати лет (16+)

Организатор: RoofCInemaEvents