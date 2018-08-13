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Третий сезон кинопоказов FREEDOM CINEMA

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Пространстве FREEDOM на ул. Казанская, 7 пройдет третий сезон кинопоказов FREEDOM CINEMA

С 19 августа по 30 сентября 2018 года в Пространстве FREEDOM  на ул. Казанская, 7 пройдет третий сезон кинопоказов FREEDOM CINEMA.
FREEDOM CINEMA – это культурно-просветительский кинопроект, специализирующийся на авторском кинематографе.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. После показа – обсуждение c ведущим проекта – Петром Алексеевым (медиахудожник и член Санкт-Петербургского Творческого Союза Художников (IFA))

Расписание фильмов:
19 августа. Серьёзный человек / A Serious Man
Режиссер: Итан Коэн, Джоэл Коэн

26 августа. Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем / Zycie jako smiertelna choroba przenoszona droga plciowa
Режиссер: Кшиштоф Занусси

2 сентября. Орел против акулы / Eagle vs Shark
Режиссер: Тайка Вайтити

9 сентября. Кикуджиро / Kikujirô no natsu
Режиссер: Такеши Китано

16 сентября. Заброшенные / Aaltra
Режиссер: Бенуа Делепин, Гюстав Керверн

23 сентября. Чунгкингский экспресс / Chung Hing sam lam
Режиссер: Вонг Кар-Вай

30 сентября. Сады осенью / Jardins en automne
Режиссер: Отар Иоселлиани

Адрес: Пространство FREEDOM Ул. Казанская 7
Вход: по билетам 400 руб (чай, кофе, сладкие снеки и морженое – бесплатно, безлимитно)
Приобрести билеты: freedom-kazanskaya7.timepad.ru/event/778503/
Подробнее во встрече FREEDOM CINEMA
Источник: FREEDOM CINEMA
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