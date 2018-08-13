С 19 августа по 30 сентября 2018 года в Пространстве FREEDOM на ул. Казанская, 7 пройдет третий сезон кинопоказов FREEDOM CINEMA.

FREEDOM CINEMA – это культурно-просветительский кинопроект, специализирующийся на авторском кинематографе.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. После показа – обсуждение c ведущим проекта – Петром Алексеевым (медиахудожник и член Санкт-Петербургского Творческого Союза Художников (IFA))

Расписание фильмов:

19 августа. Серьёзный человек / A Serious Man

Режиссер: Итан Коэн, Джоэл Коэн

26 августа. Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем / Zycie jako smiertelna choroba przenoszona droga plciowa

Режиссер: Кшиштоф Занусси

2 сентября. Орел против акулы / Eagle vs Shark

Режиссер: Тайка Вайтити

9 сентября. Кикуджиро / Kikujirô no natsu

Режиссер: Такеши Китано

16 сентября. Заброшенные / Aaltra

Режиссер: Бенуа Делепин, Гюстав Керверн

23 сентября. Чунгкингский экспресс / Chung Hing sam lam

Режиссер: Вонг Кар-Вай

30 сентября. Сады осенью / Jardins en automne

Режиссер: Отар Иоселлиани

Адрес: Пространство FREEDOM Ул. Казанская 7

Вход: по билетам 400 руб (чай, кофе, сладкие снеки и морженое – бесплатно, безлимитно)

Приобрести билеты: freedom-kazanskaya7.timepad.ru/event/778503/

Подробнее во встрече FREEDOM CINEMA